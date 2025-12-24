İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatanseverler Partisi'nin ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı, Ayyıldız Partisi'nin ise son büyük kongresinin ardından iki kez büyük kongresini zamanında yapmadığı gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespiti için dava açtı.

Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin dağılmış sayılmasına ve hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, her iki siyasi partinin de yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle dağılmış sayılmasına hükmedildi.

Ayrıca, her iki partinin tüm mallarının hazineye geçmesi kararlaştırıldı.