Meclis'e 'köpek giremez' afişiyle gelen AKP'li Enç, Soylu'nun danışmanlığına getirildi

16 Ağustos 2022 Salı, 09:31

24. 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekili Gökçen Enç'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine getirildiği öğrenildi.

Enç'le ilgili kararı duyuran isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu, sosyal medya hesabından Enç'le fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte Gazi Meclis’te milletvekilliği görevi yaptığımız dava arkadaşımız Gökçen Enç Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı görevine başladı. Hayırlı olsun”

'KÖPEK GİREMEZ' DEDİ, KENDİ DIŞARIDA KALDI

Milletvekili olduğu dönemlerde TBMM'deki kavgalarda ön saflarda yer almasıyla bilinen Gökçen Enç, Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet sıralarına doğru "Köpek giremez" afişi göstermesiyle de hatırlanıyor.

Enç, 2017 yılında Meclis'te Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü sırada Genel Kurul salonundaki CHP’lilere ‘’Köpek giremez’’ afişi göstermişti. Enç'in bu tavrı yurttaşlar ve hayvan hakkı savunucuları tarafından da tepki çekmişti. Enç, son milletvekili seçimlerinde ise liste dışı kalmıştı.