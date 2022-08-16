Meclis'e 'köpek giremez' afişiyle gelen AKP'li Enç, Soylu'nun danışmanlığına getirildi
Meclis'te muhalefet sıralarına ‘’Köpek giremez" yazılı afiş göstermesiyle hatırlanan eski AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç, Soylu'nun danışmanlığına getirildi.
24. 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekili Gökçen Enç'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine getirildiği öğrenildi.
Enç'le ilgili kararı duyuran isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu, sosyal medya hesabından Enç'le fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
"Birlikte Gazi Meclis’te milletvekilliği görevi yaptığımız dava arkadaşımız Gökçen Enç Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı görevine başladı. Hayırlı olsun”
'KÖPEK GİREMEZ' DEDİ, KENDİ DIŞARIDA KALDI
Milletvekili olduğu dönemlerde TBMM'deki kavgalarda ön saflarda yer almasıyla bilinen Gökçen Enç, Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet sıralarına doğru "Köpek giremez" afişi göstermesiyle de hatırlanıyor.
Enç, 2017 yılında Meclis'te Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü sırada Genel Kurul salonundaki CHP’lilere ‘’Köpek giremez’’ afişi göstermişti. Enç'in bu tavrı yurttaşlar ve hayvan hakkı savunucuları tarafından da tepki çekmişti. Enç, son milletvekili seçimlerinde ise liste dışı kalmıştı.
İlgili Haberler
- 'Süleyman Soylu’nun şirketi Türkiye Sigorta acentesi oldu' haberine Soylu cephesinden yanıt
- CHP'li Seyit Torun’dan Bakan Süleyman Soylu’ya: 'Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin!'
- Kürsüdeki vekillere saldıran AKP'li Enç, Meclis'e 'köpek giremez' afişiyle gelmişti
-
Video Haberler
- Dolar/TL TCMB faiz kararına odaklandı
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- 'Kıyamam ben sana'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- Soyundu, tekbir getirdi, bomba var dedi