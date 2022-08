‘AKP nasıl kurtulur?’ Emanetçilik ve entübe seçenekleri

16 Ağustos 2022 Salı

Aklınıza hemen Vasıf Öngören’in -tiyatro- eseri ve Atıf Yılmaz’ın filmi gelmesin. Siyaset konuşuyoruz burada!

Tek adam, ülkeyi batırdığı ve tüm demokratik gelenekleri sarstığı gibi, özellikle de AKP’yi batırdı. “Kurucu babalar”ın parti içinde güçlü varlığı, bir “denge-denetleme” de sağlıyordu. Olduğu kadar artık! RTE, parti içindeki gücünü, her konuda her fırsatta günde birkaç kez konuşarak ve her an miting meydanlarına çıkarak kurdu. Şüphesiz ki bu liderlik becerisidir! Seçmen karşısında AKP + lider olarak profilini yükseltti. RTE, parti içindeki tüm güçleri tasfiye etmekle kalmadı, aynı durumu ülke çapında da yaratması gerekiyordu. RTE anayasası da buna uygun biçimlendi. Tüm denge ve denetleme mekanizmaları lağvedildi! Partinin başına gelen, daha ağır ve sonuçları bakımından daha büyük yıkımla ülkenin de başına geldi!

Bugün AKP yüzde 30’un altında seyrediyor.

RTE de seçilemeyecek noktada duruyor.

Yarın seçim olsa, partisi Meclis’te çoğunluğu kaybedecek kendisi de Saray’a bay bay diyecek.

TEK BİR HAYALİ VAR:

Birkaç kez dediğim gibi, 2023 başında ülkenin tüm mali gücünü kullanarak para dağıtmak. Asgari ücretten tutun emeklilere yüksek zamlar yapmak. EYT’lilerin sorunlarını çözmek, gençlere, emekli dul ve yetimlere... verebildiği kadar vermek. Büyük olasılıkla görülmemiş ölçüde para da basacak.

Bunun enflasyonu son derece azdıracağı ve verilen tüm zamları katlayacak bir pahalılık dalgası yaratacağı görülüyor. Bu durumda umduğu sonucu alması beklenmemeli; böyle zam politikası, lideri yüzde 50 üzerine taşıyıcı etki yapması veya ikinci turda yine de RTE sonucu çıkması çok çok zor. Ama RTE imkânsızı isteyecek ve zorlayacaktır.

Ben seçimlerin “ağır ekonomik koşullar” gerekçesiyle altı ay erteleme seçeneğinin de hâlâ RTE’nin cebinde olduğunu düşünüyorum.

‘EMANETÇİ’ KURTULUŞ MU?

Şimdi tartışılan şudur: RTE seçilemeyeceğini görünce, adaylığını açıklamayacak ve emanetçi birini aday gösterecektir.

Bu da imkânsıza yakın bir seçenek olarak duruyor ortalıkta. Bu olasılığı öne sürenlerin gerekçesi: “RTE seçilememeyi asla kaldıramaz!”

Sakat bir öneri geliyor bana: 1) RTE seçilemeyecekse emanetçisi nasıl ve neden seçilsin? Binali Bey mi? İstanbul yerel seçimlerinde bu “emanetçi” ağır bir tokat yemedi mi milletten, üstelik RTE bütün bedensel ağırlığını ve itibarını seçime koyduğu halde? Seçimi emanetçi değil RTE kaybetti. Bu nedenle RTE kaybetmeyi cebine koymuş bir liderdir. 2) Üstelik, RTE büyük bir çizik daha yer: Adaylığını koymayarak milletten ve seçimden kaçtı!

Bu, seçimi kaybetmekten bile daha ağırdır.

ENTÜBE HALİNİ SEÇER Mİ?

Geliyor gelmekte olan seçimde kaybedeceğini gördüğü anda güçlü bir olasılık seçimi erteleme yoluna gitmektir. Zaman kazanarak seçilebileceği koşulları yeniden yaratmak hayaliyle! Unutmayın, RTE ertelerse, Meclis de altı ay sonra bu ertelemeyi uzatabilir!

Bu yola sapmış biri hukuken değilse bile resmen ve siyasal olarak artık müstafi sayılır ve siyasi kariyerini noktalamaya varır. RTE için böyle bir seçenek “solunum cihazına bağlanmak”, yani entübe anlamına gelir.

Bu durum, sadece Saray’ın değil, ülkenin de solunum cihazına bağlanması demektir.

Asla kaldırılabilecek, kabul edilebilecek bir olay değil!

Bunu yazıyorum ki öyle bir düşünce varsa Saray’da, vazgeçilsin diye!

Bugünkü tüm anketlerin sonucu RTE ve AKP’nin kaybedeceğini gösteriyor.

Peki hiç mi şansı yok AKP’nin? (RTE’nin demiyorum!)

Bir umut var! Perşembe günü!