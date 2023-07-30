İktidarın gaz hesabı eve gelmeden eridi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Karadeniz doğalgazının ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu yönündeki açıklamaların henüz bir yıl geçmeden geçerliliğini kaybettiğine dikkat çekti. Akın, “1 trilyon dolar diye kamuoyuna müjde olarak sunulan Karadeniz doğalgazının henüz sisteme dahil edilmeden ekonomik değeri 235 milyar dolara geriledi, yüzde 76 oranında değer kaybetti. İktidar, buradan siyasi rant elde etmek istiyor” dedi.
CHP’li Akın; iktidarın, “siyasi çıkar” için Karadeniz gazının değerinin 1 trilyon dolar olduğunu açıkladığına işaret etti. Bu hesabın Hollanda Dutch TTF borsasının 2022 ortalamasının kullanılarak yapıldığını söyleyen Akın, TTF borsasının 2022 fiyat ortalamasına göre bin metreküp doğalgazın bin 400 dolar olduğunu belirterek, “Bu tutar, hem pandemi sonrası yaşanan arz-talep krizi hem de Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği koşullarda TTF borsasında doğalgazın ulaştığı en yüksek fiyatı oluşturuyordu. İktidar, gazın ekonomik değerini bu fiyat üzerinden hesaplayarak kamuoyunu yanılttı. Krize bağlı dönemsel bir fiyatı, standart bir fiyat gibi sundular. Öyle ki 1 trilyon dolar olarak açıkladığı günden bu yana TTF borsasında fiyatlar sürekli düşüyor” dedi.
(Ahmet Akın)
‘SİYASİ RANT’ ELEŞTİRİSİ
TTF borsasına göre 28 Temmuz itibariyle bin metreküp doğalgaz fiyatının 330 dolar olduğunu söyleyen Akın, “1 trilyon dolar diye kamuoyuna müjde olarak sunulan Karadeniz doğalgazının henüz sisteme dahil edilmeden ekonomik değerinin 235 milyar dolara gerilediğini” belirterek, “İktidarın bu hesabına göre henüz bir yıl olmadan yerli gazın ekonomik değeri yüzde 76 oranında değer kaybetti” diye konuştu.
Akın, şunları kaydetti:
“Karadeniz’deki doğalgaz henüz sisteme bağlanmadan doğalgazı devreye alma törenleri yapan iktidar, 1 trilyon dolar üzerinden de Türkiye’nin geleceğini yatırım yapılacağını da açıklamıştı. Şimdi anlaşılıyor ki krize bağlı konjonktürel bir fiyat standart bir değer gibi hesaplanmış. Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğalgazının ekonomik değeri ne olursa olsun ülkemizin menfaati için kullanılmasından sevinç duyarız. İktidar ise abartılı hesaplar üzerinden milletimizi kandırarak buradan siyasi rant elde etmek istiyor.”
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Zülfü Livaneli'den direnişçilere destek!
- Savcı 'Araştırın' dedi
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!
- Tekel bayisine silahlı saldırı