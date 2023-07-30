İktidarın gaz hesabı eve gelmeden eridi

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

CHP’li Akın; iktidarın, “siyasi çıkar” için Karadeniz gazının değerinin 1 trilyon dolar olduğunu açıkladığına işaret etti. Bu hesabın Hollanda Dutch TTF borsasının 2022 ortalamasının kullanılarak yapıldığını söyleyen Akın, TTF borsasının 2022 fiyat ortalamasına göre bin metreküp doğalgazın bin 400 dolar olduğunu belirterek, “Bu tutar, hem pandemi sonrası yaşanan arz-talep krizi hem de Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği koşullarda TTF borsasında doğalgazın ulaştığı en yüksek fiyatı oluşturuyordu. İktidar, gazın ekonomik değerini bu fiyat üzerinden hesaplayarak kamuoyunu yanılttı. Krize bağlı dönemsel bir fiyatı, standart bir fiyat gibi sundular. Öyle ki 1 trilyon dolar olarak açıkladığı günden bu yana TTF borsasında fiyatlar sürekli düşüyor” dedi.

(Ahmet Akın)

‘SİYASİ RANT’ ELEŞTİRİSİ

TTF borsasına göre 28 Temmuz itibariyle bin metreküp doğalgaz fiyatının 330 dolar olduğunu söyleyen Akın, “1 trilyon dolar diye kamuoyuna müjde olarak sunulan Karadeniz doğalgazının henüz sisteme dahil edilmeden ekonomik değerinin 235 milyar dolara gerilediğini” belirterek, “İktidarın bu hesabına göre henüz bir yıl olmadan yerli gazın ekonomik değeri yüzde 76 oranında değer kaybetti” diye konuştu.

Akın, şunları kaydetti:

“Karadeniz’deki doğalgaz henüz sisteme bağlanmadan doğalgazı devreye alma törenleri yapan iktidar, 1 trilyon dolar üzerinden de Türkiye’nin geleceğini yatırım yapılacağını da açıklamıştı. Şimdi anlaşılıyor ki krize bağlı konjonktürel bir fiyat standart bir değer gibi hesaplanmış. Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğalgazının ekonomik değeri ne olursa olsun ülkemizin menfaati için kullanılmasından sevinç duyarız. İktidar ise abartılı hesaplar üzerinden milletimizi kandırarak buradan siyasi rant elde etmek istiyor.”