Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 1 azaldı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:25

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 831 milyon 89 bin metreküpü boru hatlarıyla, 860 milyon 38 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,05 azalırken LNG ithalatı ise yüzde 15,17 arttı. Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 1 azalarak yaklaşık 3 milyar 692 milyon metreküp oldu.

Mayısta en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 23 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 923 milyon metreküple Azerbaycan ve 885 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 28,85 azalırken, İran'dan yapılan ithalat yüzde 2,7, Azerbaycan’dan yapılan ithalat yüzde 35,45 arttı.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 106 ARTTI

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 27,7 artarak yaklaşık 4 milyar 370 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 11,17 düşüşle 999,80 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi ise yüzde 6,3 artışla 792,98 milyon metreküp oldu.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 106 artarak 1 milyar 833 milyon metreküp oldu.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,7 artışla yaklaşık 4 milyar 673 milyon metreküpe yükseldi.

doğalgaz stokunun 4 milyar 234 milyon metreküpü (yüzde 90,6) yer altı depolama tesislerinde, 439,35 milyon metreküpü (yüzde 9,4) LNG terminallerinde bulunuyor.