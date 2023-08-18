İktidarın seçim için yaptıkları kurumların görev zararlarını patlattı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:38

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:38

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kurumların geçen yılın 7 ayı ile bu yılın 7 aylık dönemindeki görev zararlarını karşılaştırdı. Bütçede artık “görevlendirme giderleri” olarak adlandırılmaya başlanan görev zararlarında geçen yıla göre büyük artış oldu.

Geçen yılın 7 ayında 133.1 milyar TL olan görev zararları bu yılın aynı döneminde yüzde 178 artışla 370.7 milyar TL’ye çıktı. Kamu teşebbüslerinin görev zararları 17.6 milyar TL’den yüzde 412 TL’lik artışla 90.1 milyar TL’ye yükseldi. Geçen yılın 7 ayında görev zararı olmayan Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) bu yılın aynı döneminde 35.5 milyar TL görev zararı ortaya çıktı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) görev zararı yüzde 229 artışla 1.4 milyar TL’den 4.9 milyar TL’ye, Et ve Süt Kurumu’nun görev zararı 57.7 milyon TL’den yüzde 348 artışla 258.8 milyon TL’ye yükseldi. BOTAŞ’ın görev zararı 5 milyar TL’den yüzde 540 artışla 32 milyar TL’ye çıktı. İçerisinde kamu bankalarının olduğu mali kurumların görevlendirme giderlerinde de yüzde 67 oranında artış oldu. Bankaların görevlendirme gideri 9.7 milyar TL’den 16.3 milyar TL’ye yükseldi.

SEÇİMİN FATURASI AĞIR OLDU

CHP’li Ateş, kamu kurumlarının görev zararlarının seçimin etkisiyle ciddi boyutta arttığına dikkat çekti. Ateş, “Kamu kurumlarına ödenen görev zararları astronomik biçimde arttı. Geçen sene görev zararı adı altında ilk yedi ayda 133 milyar lira ödeme yapılmışken, bu sene bu rakam yüzde 178 artarak 370 milyar lirayı aştı” dedi. KİT’lere ödenen görev zararlarının ise yüzde 412 oranında arttığına işaret eden Ateş, “Ödenen rakam 17 milyardan 90 milyar liraya yükseldi. Sadece BOTAŞ’a görev zararı kapsamında ödenen rakam yüzde 540 artarak 5 milyar liradan 32 milyar liraya çıktı. Geçen sene ilk yedi ayda görev zararı ödemesi yapılmayan EÜAŞ’a bu sene 35 milyar lira görev zararı ödendi. Seçim yatırımlarının bütçeye faturası çok ağır oldu” dedi. Mali kurumlara ödenen görevlendirme giderlerinin de 9.7 milyar liradan 16.3 milyar liraya ulaştığını ifade eden Ateş, “Ziraat Bankası’nın görevlendirme gideri yüzde 93, Halk Bankası’nın görevlendirme gideri yüzde 46 yükseldi. Ziraat Bankası’nın geçen yılın 7 ayında 4.4 milyar TL olan görevlendirme gideri, bu yılın aynı döneminde 8.5 milyar TL’ye, Halk Bankası’nın 5.3 milyar TL olan görevlendirme gideri de 7.8 milyar TL’ye çıktı” dedi.

YURTTAŞIN CEBİNDEN ŞOV

Ateş, bütçe rakamları açıklandıkça AKP’nin seçim harcamalarının maliyetinin de net biçimde görüldüğünü söyledi. BOTAŞ’ın görev zararındaki artışa işaret ederek, bedava doğalgazın bütçeye faturasının ağır olduğunu belirten Ateş, “Seçimden önce ‘yerli gaz bulundu’ propagandası ile vatandaşa bir aylık ücretsiz doğalgaz verilmesinin faturası, vatandaşın vergileri ile dolaylı yoldan ödendi. Yine vatandaşın cebinden AKP iktidarı şov yaptı” dedi. Kamu bankalarının görev zararlarındaki artışa işaret eden Ateş, “Aslında seçim yatırımı olarak sunulan ucuz kredilerin faturası yine vatandaşın vergilerinden karşılandı” değerlendirmesini yaptı. Ateş, TKİ’nin görev zararlarına dikkat çekerek, bunun ücretsiz kömür dağıtımından kaynaklandığını söyledi. Et ve Süt Kurumu’na ödenen görev zararının ise yüzde 229 artarak 57 milyon liradan 258 milyon liraya yükseldiğine işaret eden Ateş, “Vatandaş ucuz et yiyebilmek için kuyruklarda beklerken, aslında yine aldığı ürünün maliyetini vergileri ile karşıladı” dedi. Geçen yıl ocak-temmuz arasında EÜAŞ’a herhangi bir görev zararı ödemesi yapılmadığına dikkat çeken Ateş, “Bu yıl bu kadar büyük bir ödemenin neden yapıldığının mutlaka kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Seçim için elektrik faturalarının zamlanmasını önlemek için mi, yoksa dağıtım şirketleri EÜAŞ’a yapmaları gereken ödemeleri yapmadıkları için mi bu zarar oluştu? Mutlaka takipçisi olacağız” diye konuştu.