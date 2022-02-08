İlahiyatçı İslamoğlu'ndan AKP ve İslamcılık açıklaması: Bu trenin imdat freni maalesef yok

08 Şubat 2022 Salı, 14:18

İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu, Karar Gazetesi'nin Youtube üzerinden yayın yapan kanalında gazetenin yazarları Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un konuğu oldu.

AKP'nin 20 yıllık iktidarının dindar kesimin aydınlanması ve kendisiyle yüzleşmesi açısından önemli olduğunu söyleyen İslamoğlu, "Ne olmamamız ve ne yapmamamız gerektiği öğrendik, içimizdeki canavarı gördük. Çok yararlı oldu manzarayı gördük, içimizde saklı olan dışımıza çıktı. Şu geldiğim noktaya nasıl gelirdim yoksa, kendime inandırdığım bir yalandı bu. Yalanı görmüş olmamız bile kazanımdır. Bunun maliyeti çok ağır ve daha da ağırlaşacak çünkü daha dibi görmedik daha. Akli fren sistemleri iflas etmiştir. Bu trenin imdat freni yok maalesef üzüyorum ama yok'' ifadelerini kullandı.

Son dönemde islamcı çevreler içerisinde tartışma konusu haline gelen, gençler arasında deizm eğiliminin büyüdüğü iddialarıyla ilgili de konuşan İslamoğlu, bunu "normal ve olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirterek ''Zira ondan evvel inanıyormuş gibi yapma olayı felaketti. Hiçbir şeyi inancı yok aslında ne kitabı, ne dini, ne imanı ama Allah'ı da, dini de, imanı da her şeye çaya çorbaya sıkan bir tip düşünün bu kime yarar. Dolayısıyla bu bir kazanım, sorgulayan bir akıl en büyük kazanımdır. Gerçek acıtıcı olsa da iyidir. Gerçeği görmüş olmanın bedeli varsa bu bedeli ödeyelim derim. Ağırsa olsun, çünkü sonsuza kadar uyuyamayız. Uyku ne kadar derinse uyandırmanın sarsıntısı da o kadar büyük olmalı. Şu anda bir şok durumu yaşıyoruz'' dedi.

İslamoğlu, kendisiyle ilgili olarak ise ''Ben kendi adıma tövbe etmeye çalışıyorum. Benim tövbe etmem tabi fiili oluyor. Dün hata ettiğimiz noktaları tespit ediyorum, kendimi sorguluyorum, fikirlerimin kölesi değilim efendisiyim. Yanlış olanları düzelttiğim, yanlış olduğuna inandığım an onu doğrudan her araçla ulaştırabileceğim herkese ulaştırıyorum. Bu benim tövbem, tövbe böyledir. En çok pişman olduğum şey bir dönemimi İslamcı olarak geçirmek. Bu 70-80-90'lı dönemler, çünkü ben kökten geliyorum. Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar gibi. Türkiye'nin düşünce dünyasına hatırı sayılır katkılarda bulunmuş bir dostla dertleştik. O da dokunsan ağlayacak gibiydi bende öyleydim. Gerçi 84 milyonun sırtını sıvazlasak hüngür hüngür ağlarız. Kulağına eğilip 'Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz' dedim. Kişi sınanmadığı günahın masumu değildir" açıklaması yaptı.