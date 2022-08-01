İlk kez oy kullanacakların birinci partisi belli oldu: Cumhur'a soğuk duş!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:30

ORC Araştırma 51 ilde 2185 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

Araştırmada ilginç verilere rastlandı.

13 MİLYON Z KUŞAĞI OY KULLANACAK

Seçimin 2023 haziran ayında yapılması halinde 64 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Bu rakamın 13 milyonunu yani yüzde 16'lık bir bölümünü Z kuşağının oluşturması bekleniyor.

2018 seçimlerinde bu oran yüzde 7 iken 2023 seçimlerinde bu rakam yüzde 16'ya yükselecek.

HER 4 KİŞİDEN BİRİ KARARSIZ

2023 seçimlerinde sandık başına gidecek olan Z kuşağı ayrıca seçimin kaderini belirleyecek. Araştırmaya göre bu seçimde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı gençlerinin yüzde 27.0'sinin kararsızım dediği sonuçlara yansıdı.

PARTİ BAZINDA CHP BİRİNCİ

Çalışmaya katılan ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yüzde 22.5'i CHP'ye oy vereceğini bildirirken CHP bu sonuçla parti bazında en yüksek oy alan parti konumunda bulunuyor. CHP'yi yüzde 18.6 ile İYİ Parti takip ediyor.

CUMHUR Z KUŞAĞINI KAYBETTİ

Çalışmaya katılan ve ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yalnızca yüzde 11.9'u AKP'ye oy vereceğini belirtirken MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yalnızca yüzde 3.4 seviyesinde.

BÜYÜK FARK

İlk kez oy kullanacak seçmen tercihlerine göre Cumhur İttifakı 15.4 oy alırken, Millet İttifakı ise yüzde 41.1 seviyesinde seyrediyor.