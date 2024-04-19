İlker Başbuğ'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:06

Güncelleme: 19.04.2024 - 19:06

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tebrik ziyaretleri almaya devam ediyor.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u konuk ettiğini duyurdu.

"DÜNDEN BUGÜNE..."

Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eski Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ’a ziyaretleri için teşekkür ederim. Dünden bugüne ülkemizin güvenliği ve huzuru için emek veren her kademedeki silahlı kuvvetler görevlilerimize minnettarız."