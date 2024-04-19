İlker Başbuğ'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti İmamoğlu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:06
İlker Başbuğ'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tebrik ziyaretleri almaya devam ediyor.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u konuk ettiğini duyurdu.

"DÜNDEN BUGÜNE..."

Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eski Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ’a ziyaretleri için teşekkür ederim. Dünden bugüne ülkemizin güvenliği ve huzuru için emek veren her kademedeki silahlı kuvvetler görevlilerimize minnettarız."


İlker Başbuğ haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri ziyaret haberleri

İlgili Haberler

İlker Başbuğ:

İlker Başbuğ: "Ali Koç'un arkasındayız"
Atatürk milliyetçiliği ve kapitalist sistemin sorunları - İlker BAŞBUĞ

Atatürk milliyetçiliği ve kapitalist sistemin sorunları - İlker BAŞBUĞ
İlker Başbuğ kimdir? İlker Başbuğ hangi davadan beraat etti?

İlker Başbuğ kimdir? İlker Başbuğ hangi davadan beraat etti?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu