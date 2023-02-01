İmam Konakcı, bu kez de Hz Muhammed'le Hz. Meryem'i nikahlıyor! 'Diyanet niye susuyor?'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 17:05

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 17:58

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamaları, kadın düşmanı sözleriyle son dönemde dincilerin gözde isimlerinden biri haline gelen cami imamı Halil Konakcı, bu kez Hazreti Muhammed'le ilgili iddiası üzerine gündem oldu.

Konakcı yine bir camide yaptığı konuşmasının görüntülerinin bulunduğu, sosyal medyada paylaşılan ilgili videoda, "Hazreti Meryem’in Müslümanların annesi olduğunu ve cennette Allah tarafından Hazreti Muhammed'le nikahlanacağını" öne sürüyor.

Konakcı, “Hz. Meryem annemizdir. Çünkü hem Hz. İsa’nın annesidir, hem de cennette Hz. Muhammed’in eşi olacaktır. Allah cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacak” ifadelerini kullanıyor.

Konakçı'nın bu ifadeleri, sosyal medyada dini çevreler de dahil olmak üzere birçok kişinin tepkisine neden oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Maraş da Konakcı'nın sözleri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından 2017 yılında yaptığı "FETÖ, Hz. Muhammed'in Hz. Meryem ile evlendiği ve haşa Hz. İsa’nın babası sayıldığı gibi sapkın söylemlerde bulunmuştur" yazılı paylaşımının görseline yer verilip şu ifadeleri kullandı:

"Halil Konakçı'yı kim koruyor? Diyanet'in elemanı olan bu şahıs, ipe sapa gelmez bilgileri din diye pazarlarken, kendi kurguladığı hayali kuruntularını, Meryem'in Peygamberimizle evleneceği masalını, cinsel fantazilerini cihatçı zihniyetle camilerde kusarken Diyanet niye susuyor?"

ERBAŞ'LA BULUŞMUŞTU

Prof. Dr. İbrahim Maraş'ın Konakcı'nın bu çıkışlarıyla ilgili "Niye susuyor?" diyerek çağrıda bulunduğu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl Konakcı'yla bir araya gelmişti. Konakcı, kendisiyle birlikte Ali Erbaş ve beraberinde Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'ın da bulunduğu buluşma fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.