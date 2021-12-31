İmamları geri çektiler: "CHP nasıl cami yapar!"

31 Aralık 2021 Cuma, 11:25

CHP'li Tarsus Belediyesi'nin ilçenin bazı mahallelerinde ihtiyaç üzerine yaptırdığı camilere atanan imamlar daha sonra geri çekildi.

İlçede yaşanan olayı gazetemiz yazarı Sertaç Eş, bugünkü ‘CHP cami yapamaz’ başlıklı köşe yazısında aktardı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın ilçede belediye imkanlarıyla yaptırılan sözkonusu 4 cami için “Belediye olarak cami yaptırdık, imam görevlendirilmesini istiyoruz” diyerek ilgili kurumlara başvurduğunu belirten Sertaç Eş, yazısının devamında olayı şöyle anlattı:

"Bu istek önce olumlu karşılanır ve camilere imam ataması yapılır. Ancak bir süre geçince konu yukarılara, daha yukarılara gider. Tepki nettir: Nasıl yani, CHP nasıl cami yapar? Siz niye imam gönderirsiniz?

Peki, ne olacak, ne yapılacak? CHP de yapmış olsa camiler yıkılacak değil ya… Düşünülür, taşınılır, sonra gerekçe bulunur ve devlet kurumlarını yöneten iktidarın tepkisi gelir: Camilerin imar altlığının “inanç alanı” olmadığı ortaya çıkar. Veee görevlendirilen imamlar geri çekilir… Durun, yapmayın, “İmar altlıklarını değiştireceğiz, hazırlık yaptık” denmesine de kulak asılmaz.

Sonra ne mi olur? Camiler imamsız kalacak değil ya… Tarsus Belediyesi, kendi kadrosundan imam görevlendirir camilerde, mahallelinin ibadet gereksinimleri karşılanır.

Tarsus’tan ayrılırken yanıtını bulamadığımız şu soru aklımıza takılmıştı: Acaba Türkiye’de kaç cami, imar altlığı inanç alanı olmayan arsanın üzerinde oturuyor? Ve bu durumdaki camilerin bulunduğu kentlerin kaçında muhalefet, kaçında iktidar partilerine ait belediye yönetimleri var?"