İmamoğlu davasında savcının istinaf dilekçesi ne anlama geliyor?

16 Aralık 2022 Cuma, 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

Öte yandan, nihai kararın açıklanmasının ardından bugün savcılık 7.Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe yazdı. Yazılan dilekçede usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Ayrıca dilekçede savcının izne ayrılacak olmasından dolayı gerekçeli kararın Başsavcılığa tebliği talep edildi.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat Halk TV'de Can Coşkun ile Haber Masası'nda atacakları adımları ve söz konusu gelişmeleri değerlendirdi. Polat, "Ama istediği şu; bir an önce gerekçeli kararı yazın gönderin, ben istinaf edeceğim. Böyle bir niyet var onun arkasında" dedi.

Polat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: