İmamoğlu davasında savcının istinaf dilekçesi ne anlama geliyor?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından savcılığın 7.Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçede kararda usul ve yasaya aykırı hususlar olması nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat canlı yayında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
Öte yandan, nihai kararın açıklanmasının ardından bugün savcılık 7.Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe yazdı. Yazılan dilekçede usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Ayrıca dilekçede savcının izne ayrılacak olmasından dolayı gerekçeli kararın Başsavcılığa tebliği talep edildi.
İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat Halk TV'de Can Coşkun ile Haber Masası'nda atacakları adımları ve söz konusu gelişmeleri değerlendirdi. Polat, "Ama istediği şu; bir an önce gerekçeli kararı yazın gönderin, ben istinaf edeceğim. Böyle bir niyet var onun arkasında" dedi.
Polat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Savcı Bey dosyayı, İstinaf'a bozmasına götüreceğine ilişkin bir süre tutum dilekçesi vermiştir. Süre tutum dilekçesinde biz hangi nedenlere dayanıp hangisine itiraz edeceğini çok anlayamıyoruz.
- Dolasıyla onun bu gerekçelerini görmemiz lazım. Ama istediği şu; bir an önce gerekçeli kararı yazın gönderin, ben istinaf edeceğim. Böyle bir niyet var onun arkasında. Gerekçeli kararın çabuklaştırılmasını istiyor gibi. Ama sebebini bilmiyoruz. 'Birtakım aykırılıkları istinad edeceğine' demiş.
- Biz öncelikle istinaf edeceğiz. Gerekçelerimizi bildirmek için gerekçeli kararın, tebliğini bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra istinaf süresince o gerekçeli karara uygun olarak İstinaf Mahkemesi'ne sunacağız. Bölge adliye mahkemesine istinaf kararı çıktıktan sonra eğer o karar, olumlu değilse bizim istinaf ettiğimiz kabul edilmediyse Yargıtay süreci var. Ardından o süreci başlatacağız. Yargıtay'a taşıyacağız dosyayı.
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