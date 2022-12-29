İmamoğlu: Haklılığın zaferi

29 Aralık 2022 Perşembe

Ekrem İmamoğlu’nun, terör örgütleriyle ilişkili olduğu konusunda İçişleri Bakanı tarafından yapılan suçlamalara karşı düzenlediği basın toplantısını büyük bir dikkate izledim.

Açıklamalarının ayrıntılı metnini Cumhuriyet’in internet sitesinden de basılı nüshasından da okuyabilirsiniz.

Ben burada edindiğim izlenimleri genel olarak yazmak istiyorum.

1) Suçlamaların, davaların, hukuksal değil, siyasal nitelikli olduğunu vurguladı.

2) Kendisinin, iktidarın İstanbul Belediyesi’ndeki hortumlarını kestiği için hedefte olduğunu açıkladı.

3) İktidarın İstanbul Belediyesi’ni kaybetmeyi hazmedemediğini ve hem bunun intikamını almak hem de olanaklı ise Türkiye’de kaybettiği bütün belediyelere el koymak istediğini, bütün belediyeleri baskı altına aldığını belirtti.

4) Kendisi hakkındaki davaya bakan yargıcın görevden alındığını, belediyede yürütülen soruşturmanın başındaki başmüfettişin görevden ayrıldığını anımsattı.

5) Kendisine yöneltilen suçlamaların anayasa, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde haksız ve hukuksuz olduğunu net olarak tek tek açıkladı.

6) Suçlama konusu olan birtakım olaylarda Valiliğe ve İçişleri Bakanlığı’na kendileri tarafından zaten başvuru yapıldığını belirtti.

7) Kendisine yöneltilen suçlama iddialarına konu olan eylemlerin bazılarının aynılarının AKP dönemindeki Belediye Başkanı ve kayyum görevi yapan İstanbul Valisi tarafından da yapıldığını örneklerle açıkladı.

Dolayısıyla, eşitlik, adalet ve evrensel hukuk ilkeleri bağlamında, iddialara konu edilen bazı eylem ve tasarrufların aynılarını gerçekleştirmiş olan AKP’li Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi hakkında da aynı suçlamaların yapılması gerektiğini net olarak dile getirdi.

8) Kendisine yönelik olan terör suçlamalarına esas olarak belirtilen bazı tayinlerdeki görevden alma yetkilerinin Belediyede değil, Valilikte ve İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde açıkladı.

Böylece bir ihmal veya yasaya aykırılık varsa, bunun sorumlusunun Belediye değil, Vilayet ve İçişleri Bakanlığı olduğunu vurguladı.

9) Bu iddialarla, iktidarın arı kovanına çomak soktuğunu ve bizzat iktidar hakkında bazı suçlamaların yapılmasına da neden olacağını belirtti.

10) Kendisine karşı aleyhte bir plan ve program dahilinde bir sürecin bilinçli olarak uygulamaya konulduğunu söyledi.

11) Hakkındaki iddialardaki haksızlık, hukuksuzluk, mantıksızlık ve adaletsizliklerin sorumlusu olarak İçişleri Bakanını işaret etti ve onu oraya atayan Cumhurbaşkanı’nı da bu konuda uyardı.

12) Bugüne kadar kendisine yapılanlara bakıldığında, her türlü haksızlık ve hukuksuzluğun söz konusu olduğunu, her türlü saldırıyı beklediklerini net olarak dile getirdi.

13) Altılı masa ile aralarında hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

14) Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından sorulan soruya adaylık konusunun gündemde olmadığını belirterek yanıt verdi.

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Özet olarak İmamoğlu’nun bu basın toplantısına çok iyi hazırlanmış olduğunu ve çok başarılı bir sonuca ulaştığını söyleyebilirim.

Çünkü:

1) Kendisine yönelik suçlamaları Türkiye siyaseti içinde makro planda doğru bir yere oturtmuştu.

2) Hakkındaki bütün iddialara ayrıntılı olarak tek tek, mantıklı ve hukuk açısından geçerli yanıtlar verdi.

3) İddia sahiplerinin kötü niyetlerini açıklamakla kalmadı, bu iddialarla bizzat kendilerinin yaptıkları yanlışları, haksızlıkları, hukuksuzlukları da gündeme getirdiklerini belirtti.

4) Altılı masa ve Cumhurbaşkanı adaylığı konularında hiçbir yanlış yapmadı; istismar edilebilecek hiçbir şey söylemedi.

Partisiyle ve Millet İttifakı ile ilgili olarak uyumlu yanıtlar verdi.

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İmamoğlu, 2019 İstanbul seçimlerinde de televizyonlardan halkla doğrudan temas kurarak oyların çalınmasını önlemiş ve zafere ulaşmıştı.

Aynı yöntemi kendisine yöneltilen suçlamalara karşı da başarıyla kullandı diyebilirim.