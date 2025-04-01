İmamoğlu engellenirse ne olacak? İşte dikkat çeken anketin sonuçları

Yayınlanma: 01.04.2025 - 18:34

Güncelleme: 01.04.2025 - 18:34

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ederken, boykot çağrıları da hız kazanmış durumda.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmadan önce diplomasına ‘iptal’ kararı gelmişti.

Tüm bu yaşananların ardından, seçimlere ilişkin anket sonuçları da gelmeye başladı.

İmamoğlu operasyonunun yaşandığı 19-25 Mart sürecini kapsayan üçüncü anketin sonuçları da ortaya çıktı.

Veri analisti Murat Kızılboğa “Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gelen gözaltı kararı, Türkiye'de siyasi tansiyonu yükseltti. Bu gelişmeler nedeniyle, Türkiye genelinde erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Mart ayı araştırmasını 5 gün öne çekip yayınlıyoruz” diye duyurmuştu.

"İmamoğlu’nun adaylığı hakkında soruşturmalar ve diploma iptaliyle engellenirse ne olacak?" sorusuna yurttaşın vereceği yanıtı arayan anketin sonucu açıklandı.

Murat Kızılboğa'nın anketi İmamoğlu’nun tutuklanarak veya diploması iptal edilerek engellemesi durumunda CHP lideri Özgür Özel’in adaylığını inceledi.

Anketin sonuçları şu şekilde:

Türkiye Geneli - Cumhurbaşkanlığı 1.Tur Seçim Sonucu Tahmini (Mart 2025)

Özgür Özel - yüzde 40,3 (+1,7)

Recep Tayyip Erdoğan - yüzde 38,8 (-2,2)

Fatih Erbakan - yüzde 8,2 (+1,2)

Tuncer Bakırhan - yüzde 6,0 (-0,3)

Ümit Özdağ - yüzde 5,8 (-0,1)

Müsavat Dervişoğlu - yüzde 0,9 (-0,3)

Türkiye Geneli - Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim Sonucu Tahmini (Mart 2025)

Özgür Özel - yüzde 52,8 (+2,2)

Recep Tayyip Erdoğan - yüzde 47,2 (-0,2)