ORC Araştırma'nın son anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuç: İmamoğlu'nun tutuklanması, sandığa hemen yansıdı!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:12

Güncelleme: 31.03.2025 - 16:13

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

MİLLİ İRADE GASPI, SANDIĞA HEMEN YANSIDI

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kamuoyu araştırma şirketleri sahaya indi.

EN SICAK ANKETTEN AKP'Yİ YAKAN SONUÇ

İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra ORC Araştırma’nın yaptığı seçim anketi çarpıcı sonuçlar verdi.

Son dönem anketlerinde birinci parti olarak çıkan CHP, yine AKP’nin önünde yer aldı.

Ana muhalefet ile iktidarın arasında fark hemen her ankette açılırken Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı Zafer Partisi'nin yükselişi de dikkat çekti.

ORC Araştırma’nın 25 ila 27 Mart'ta 26 ilde 3 bin 160 kişiye “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusunu sorduğu ankette CHP yüzde 30,2, AKP 28,1 oy aldı. Çıkış yakalayan Zafer'in oyu ise yüzde 5,1 oldu.

SON DÖNEMİN EN DETAYLI ANKETİ

ORC'nin seçmen tercihlerini araştırdığı anket 13 partili yanıt listesi ile dikkat çekti.

Sandığa giden seçmenin karşısına çıkacak olası parti sayısına yakın bir seçenek sunulan anketin sonuçları şu şekilde oldu:

“BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?”