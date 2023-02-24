İmamoğlu'dan Mersin'de 'depreme karşı tedbir' vurgusu: 'Amasız, fakatsız...'

Kahramanmaraş merkezli afetin ardından Mersin'e gelen depremzedelerle görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Depreme karşı büyük sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde amasız, fakatsız tedbirleri almalıyız" dedi.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:32
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Yenişehir ilçesindeki fuar alanı içerisinde misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

İmamoğlu, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"BU HİZMETLER BİR LÜTUF DEĞİL"

Ziyarette açıklama yapan İmamoğlu, "Deprem bölgesinde hepimizin çok önemli hizmetleri var, sorumlulukları var. Bu sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirmek için çok ciddi gayret içerisindeyiz. Devletimizin her kurumu bu sorumluluğu gösteriyor, göstermek zorundadır. Milletimize sunduğumuz bu hizmetlerin her birisi bilinsin ki; bir lütuf değil, sorumluluğumuzdur, görevimizdir" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Biz ülkemizin neresinde olursa olsun, en üstün sorumlulukla oraya koşmak zorunda olan devlet insanlarıyız. Deprem bölgesinde bu süreçten etkilenen her bir vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Şu anda kabul edelim; kentlerimiz yıkıldı, canlarımızı yitirdik, hepimizin başı sağ olsun. Milletçe, hükümetlerce büyük hatalar yaptık ve bununla ilgili önlem alamadık. Depreme karşı büyük sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde amasız, fakatsız tedbirleri almalıyız."


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