İmamoğlu, Koç'a ziyaretinde meydan okudu: 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin mevcut adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a" sorusuna "Böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:36
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu yakasında yurttaşlarla bir araya gelmeden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya gelen ikili basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Koç, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu'na "Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu. Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna İBB Başkanı İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"ELBETTE Kİ 'EVET' DERİM"

"Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok."


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