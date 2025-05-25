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İmamoğlu'ndan o pankart için mesaj: Silmeye çalıştıkça görüntülerim daha çok belirecek

İmamoğlu'ndan o pankart için mesaj: Silmeye çalıştıkça görüntülerim daha çok belirecek

25.05.2025 10:57:00
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Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan o pankart için mesaj: Silmeye çalıştıkça görüntülerim daha çok belirecek

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Köprüsü’ne asılan “Free İmamoğlu" pankartına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartları yasakladı. Emniyet'e, afişlerin toplatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talimatı verildi.

CHP'li milletvekilleri, bu yasağa karşı dün Boğaziçi Köprüsü'ne “Free İmamoğlu (İmamoğlu'na özgürlük)" yazılı bir pankart astı. Pankart bir süre sonra polis tarafından kaldırıldı. 

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, eyleme ilişkin uluslararası sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anlamadıkları şey şu ki bu mücadele benimle ilgili değil, onurumuz, haklarımız ve özgürlüklerimizle ilgili. Ben sadece bu haklı davanın sembolüyüm. Güzel şehrimdeki görüntülerimi silmeye çalıştıkça, her yerde, en beklenmedik yerlerde -bu sefer Boğaziçi Köprüsü'nde- daha çok belirecekler."




İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Boğaziçi Köprüsü

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