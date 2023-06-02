İmamoğlu: 'Yaptığımız her işi kötülemeye çalışanlar var ama biz işimize bakacağız'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 20:02

Güncelleme: 02.06.2023 - 20:02

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Çarşı Mahallesi’mdeki Yakacık Stadı açılış töreninde konuştu. Spor yapan çocukların ve gençlerin iyi eğitim almalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimle sporun aynı anda yürütülmesi meselesi, ülkemizde ihmal edilmiştir. Ben bunu hem geçmişte sporcu olan biri olarak söylüyorum hem yönetici olarak hem de bir Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Aslında sporla eğitimi birbirini destekler hale getirmenin dünyada çok iyi örnekleri var. Ama itiraf edelim ki ülkemizde bu, çok başarılı sürdürülemiyor. Hele hele futbol branşı, bunlardan bir tanesi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Burada sac ayağı var; özellikle sporcular, aileleri, spor kulüpleri. Tabii ki Milli Eğitim, yani okullarımız; ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite ve tabii ki tabii ki yerel yönetimler. Bu üçlünün iyi bir iş birliği, Türk sporunu hak ettiği yere getirir.

"TÜRKİYE, SPORDA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

Türkiye 90 milyona yaklaşan nüfusuyla sporda hak ettiği yerde değil. Dünya sporundaki yeri ama futbolda ama diğer branşlarda, birkaç branşı kenarda tutarsak, hak ettiği yerde değil. Bunun mutlaka önemli bir vizyona sahip hale getirilmesi şart. Burayı Kartal Belediyesi’nin ısrarlı takibi ile geçen yılın yatırım programını almıştık. 7 ayda bu stadı bitirdik. Ekim ayında başladık. Bugün hizmetinize açıyorum. Ben, emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, Kartal Belediyesi çalışma arkadaşlarımıza, Belediye Başkanımıza ve yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.

"KRONOMETREYİ BUNDAN SONRA DURDURMUYORUZ"

Burası, çocukların ve gençlerin yeri. Tabii bizim yaptığımız işlerle çok ilgilenen birtakım mecralar var. Detaylarına girmeyeceğim. Ama yaptığımız her işi takip eden, bir şekilde yermeye, kötülemeye çalışanlar var. Ama biz, işimize bakacağız. İddiayla söylüyorum; İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik. ‘300 Günde 300 Proje’ sürecini bitirdik. Artık kronometreyi bundan sonra durdurmuyoruz. Ucu nereye gider, onu da bilmiyorum. Ama inşallah, görev süremizin sonuna kadar göreceksiniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihinin en çalışkan yönetim dönemini bizzat yerine getireceğiz.

"CUMHURİYET'İN YÜZÜNCÜ YILINA YAKIŞAN SÜRECİ İSTANBUL'DA VAR EDECEĞİZ"

Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yakışan bir süreci, İstanbul'da sizlerle var edeceğiz. İşte FIFA onaylı zemininde sporcularımızın keyifle kullanacağı Kartal Yakacık Stadı da bunlardan bir tanesi. Kartal olsun, İstanbul'un 39 ilçesi olsun, her ilçede kapalı spor salonlarından futbol sahalarına, yüzme havuzlarından atletizm pistlerine, jimnastikten güreşe, birçok branşa hizmet eden spor sahalarımızı tek tek yapıyoruz. Yeni temellerimizi de bu yıl içinde atacağız.

İBB Spor Müdürlüğü ve Spor İstanbul iştirakinin bu anlamda çok başarılı işlere imza atıyor. Yüzbinlerce insanımıza yüksek sayıda spor eğitimi veren kuruluşlarız. Burada özellikle çocuklarımızın gelişimine ve onların yeteneklerine göre sporcu olmalarına dönük yolculuklarına ciddi katkı sunan programlarımız da var. Spor önemli. Atatürk'ün güzel sözü gibi, gerçekten iyi sporcu; zeki, çevik ve aynı zamanda akıllı olmalıdır. Bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin, yetenekleriyle beraber güzel ahlaklarıyla, centilmenlikleriyle ve eğitimdeki başarılarıyla yolları açık olsun. Hepsini kucaklıyorum. Yanaklarından öpüyorum. Hocalarımıza ve yöneticilerimize de başarılar diliyorum. Stadımız hayırlı uğurlu olsun."