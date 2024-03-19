Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul’a ilişkin sorulan “Sayın Cumhurbaşkanım bizim başka önceliklerimiz var' der misiniz?” şeklindeki soruya “Derim tabii. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız böyle düşünen birisi” cevabını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:12
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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında yaptığı programa katılarak soruları yanıtladı

Kurum, Özdemir’in ‘Kanal İstanbul’a yönelik sorularına cevapları şu şekilde:

Cüneyt Özdemir: Ekrem İmamoğlu size iki soru sormamı istedi. Kanal İstanbul yapılacak mı yapılmayacak mı? Yarın bir gün biz yapacağız derlerse İBB Başkanı olursanız karşı çıkacak mısınız?

Murat Kurum: Muhalif medya kanalları her gün bana bunu soruyor. Kanal İstanbul da Kanal İstanbul... Cevap verdik yine soruyorlar çünkü soracakları başka bir şey yok. Metroyu anlatamıyor, kentsel dönüşümü anlatamıyor, bırakın onu vaadini anlatamıyor. Kanal İstanbul şu an İstanbul'un gündeminde değil. İstanbul'un öncelikleri var. Öncelik neyse ona göre hareket edeceğiz. Deprem, ulaşım, sosyal yardımlar, şehrin huzuru, şehrin güvenliği...

Cüneyt Özdemir: Ama internet sayfası açık Kanal İstanbul ihaleleri yapılıyor.

Murat Kurum: Biz bu önceliklere göre hareket edeceğiz. Bu önceliklere göre hareket etmek zorundayız. Samimi isek, İstanbul'a hizmet etmek istiyorsak şu ana bizim önceliğimiz deprem, ulaşım, sosyal yardımlar ve gençlerin geleceği... Önceliğimiz Kanal İstanbul değil. Önceliğimiz olmayan bir iş gündemimizde değil.

Cüneyt Özdemir: Sizin derken AK Parti'nin gündeminde mi?

Murat Kurum: AK Parti'nin de benim de gündemimde değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde değil.

Cüneyt Özdemir: Durduruldu mu Kanal İstanbul? Bir yandan bakıldığında devam ediyor...

Murat Kurum: Devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Bahçeşehir bağlantı yolu devam ediyor. Kanal İstanbul olsa da olmasa da o köprünün yapılması gerekiyor. Ve o Kuzey Marmara Otoyolu'nun Bahçeşehir'e bağlantısı.

Cüneyt Özdemir: Yarın bir gün İBB Başkanı siz seçildiniz. Cumhurbaşkanı da 'Kanal İstanbul'u yapalım’ dedi. Siz de 'Bir dakika Sayın Cumhurbaşkanım bizim başka önceliklerimiz var' der misiniz?

Murat Kurum: Derim tabii. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız böyle düşünen birisi.”


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