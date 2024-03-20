Öncelikleri ‘rant: Kanal İstanbul projesi güzergâhında bir haftada 10 milyar TL’lik ihaleye çıkıldı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 04:00

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Seçim öncesinde birçok tartışma da gündemde. Uzmanların karşı çıktığı Kanal İstanbul projesi de söz konusu tartışmalardan yalnızca biri. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, önceki gün katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul ile ilgili talebi olması halinde kendisine “Başka önceliklerimiz var” diyebileceğini öne sürdü. Kurum’un bu cümlesinin tartışıldığı saatlerde Kanal İstanbul projesinin “kalbi” olarak ifade edilen Arnavutköy Dursunköy’de bir projenin ihalesi daha yayımlandı.

Bölgede günaşırı ihaleler yayımlanırken Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılacak proje bölgesindeki “Dursunköy 3. Etap 12. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yeni bildirimde bulunuldu. Emlak Konut’un duyurduğu 18 Mart tarihli ihalenin sonucuna göre ihaleyi MİSEK ve YAPITAŞ iş ortaklığı aldı. İhalenin sözleşme bedeli ise 2 milyar 736 milyon 653 bin TL.

Art arda duyuruyorlar

Aynı proje bölgesinde art arda ihaleler yayımlanmaya devam ediyor. Önceki gün de bölgede bir altyapı ihalesi yayımlandı. Yine Dursunköy’deki altyapı imar yolları ve sanat yapıları için çıkılan ihaleyi AKM Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ruba Yapı Anonim Şirketi iş ortaklığı aldı. Bu ihalenin toplam bedeli ise 1 milyar 675 milyon TL. Geçen günlerde ise “Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 10. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Kibritçi İnşaat ile 12 Mart 2024 tarihinde 2 milyar 554 milyon 961 bin TL’lik sözleşme imzalandığını duyurdu. “3. Etap 5. Kısım” için de Misek İnşaat ile aynı gün 3 milyar 709 milyon 953 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Son bir haftada bölgede çıkılan ihalelerin bedeli 10 milyar 675 milyon TL.