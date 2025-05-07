İmamoğlu'ndan Beyazıt Meydanı'ndaki mitinge çağrı: 'Diplomanı al da gel!'

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları bu akşam Beyazıt Meydanı’nda düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine, “Diplomanı al da gel” çağrısıyla davet etti.

İmamoğlu'ndan Beyazıt Meydanı'ndaki mitinge çağrı: 'Diplomanı al da gel!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 16:36

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diplomasını paylaşarak yurttaşları 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlenecek Beyazıt mitingine davet etti. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesinin ardından dün diploma bilgisinin üniversite veri tabanından silmişti.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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