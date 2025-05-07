İmamoğlu'ndan 'diploma' çıkışı... Videoyla yanıt verdi: 'Bu kararı alanlar mutlu olamayacak'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:07

Güncelleme: 07.05.2025 - 00:10

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından diplomasının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin aldığı karara tepki göstererek, bu adımın okulumun tarihine "kara bir leke" sürdüğünü belirtti.

Paylaşımında, mezun olduğu üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı’nı İstanbul’a yeniden kazandırmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar gelir geçer, güzel işler kalır. Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı'nı İstanbul'a tekrar kazandırmak bana nasip olmuştu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum. Ama İstanbul Üniversitesi yönetimi, alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdü. Bu kararı alanlar mutlu olamayacaklar, çünkü bu zorbalıklarını kimseye anlatacak yüzleri olmayacak."