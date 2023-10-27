Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: 'Özel ile tariflediğimiz yoldayız'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:54

Güncelleme: 27.10.2023 - 14:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, ikincisi düzenlenen, "Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın" etkinliğine katıldı.

İmamoğlu, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DİVAN BAŞKANLIĞINI KABUL ETTİM"

İmamoğlu, gazetecilerin "Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmeniz oldu. Pek çok haber çıktı. Divan Başkanlığı teklifinde bulundu ve size teklif kabul ettiğiniz söylendi. Doğru mudur? Bu görüşmenin içeriğini sizden öğrenebilir miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

“Doğrudur. Geçen hafta perşembe günü bana ilk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve sayın genel başkanımızın da bu konuda olumlu görüşüyle beraber bu teklifi size iletmeye geldiğini ifade etmişti. O günden beri aslında müzakerelerimiz sürüyordu. Daha sonrasında olumlu düşünceme kendilerine ifade ettim. Dünkü Genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık. Tabi kurultay çok önemli bir kurultay. Yarışın olacağı bir kurultay. Tabii ki Divan Başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife. Her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik. Elbette ki bu düşünceyi üreten ve bu süreci bana tevdi eden Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederim.”

"YOL YÜRÜYÜŞ BİÇİMİNDE DE AYNI NOKTADAYIM"

İBB Başkanı, “Peki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından size bir değişim çağrısında bulunmuşsunuz parti içine yönelik olarak. Şimdi genel merkezden gelen bu teklifi kabul etmeniz sizin değişim çağrısından vazgeçtiniz anlamına mı geliyor? Diğer aday Özgür Özel'i bu durumun zora soktuğuna ilişkin yorumlar da var. Görüşmeniz oldu mu?” sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

“Hayır hiç öyle bir durum yok. Yani bir makamla ilgili benim düşüncelerimin yan yana koyularak değişip değişemeyeceği şeklini düşünenler ya beni tanımıyorlar ya da ideallerimi ve siyasetime bakışımla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller. Şunu söyleyeyim ben Sayın Genel Başkanımla da konuştuğum 4 Haziran tarihinde neyi ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da Sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Zaten sayın genel başkanımızla da genel başkanımız adına gelen değerli Gürsel Erol Bey'le de konuşurken baş en öndeki mevzu, evet pozisyonumu biliyorlar ve buna göre zaten kabul ederek beni bu görev davet ediyorlar idi. Bu noktada zaten ne Sayın Genel Başkanımız böyle bir davet yaparken bunun karşılığında bir şeyi ima bile etmeden bu süreci bana tevdi ettiler ki bu başka bir davranışta zaten bulunmaz. Ben de zaten durumumu, pozisyonumu belli ederek ve sürecim buna göre de yine o koltuğa oturduğumuzda divanın gereken kurallarıyla en adil en eşitlikçi şekilde yürütüleceği noktasında tavır ve davranışlarda olacağımı kendilerine ifade ederek süreci tarifledik. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Bundan sonra genel kurultayın en iyi ve güzel sonuçları şekilde tanzim edilmesi hususunda Sayın Gürsel Erol’un yetkilendirildiğini biliyorsunuz kurultayla ilgili. Uygun görülen arkadaşlarla hazırlıklarını birlikte yapacağız.”

"HİÇBİR SORUN YOK"

Ekrem İmamoğlu, “Görüşmenin ardından Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu yönelik de, şu ifadeleri kullandı:

“Tabi. Daha önce de oldu. Hiçbir sorun yok. Daha önce de zaten görüşmüştük. Hani bu yönde bir hususu dün de detaylarıyla sohbet ettik. Çok mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul'da daha önce buluşmaya karar vermiştik zaten. Hazır buradayken bir kahve içtik ve bunun üzerinde biraz sohbet ettik. Yani abartılacak hiçbir tarafı yok. Herkes olduğu yerde çok nizamlı, düzenli bir sürecini olgunlaşmasında sorumluluk alan duruşumuzla yolumuza devam ediyoruz. Buna herkes dahil Sayın Genel Başkanımız adayımız Sayın Özgür Özel, ben ve bütün aktörler aynı sorumlulukla yollarına devam edeceğiz.

"KARARI TEK BAŞIMA VERDİM"

İmamoğlu, “Özgür Özer’in bilgi var mıydı? Teklif aldığınızda danıştınız mı? Tek başınıza mı karar verdiniz?” sorusuna ise, şu şekilde yanıtladı:

“Elbette ki paylaştığım arkadaşlarım oldu. O süreç içerisinde. Elbette ki bu konuya karar verirken farklı fikirleri sordum, sorguladım, etik olarak yanlış bir şey yapmayalım, eksik bir şey yapmayalım konusunda ama kararı kendim aldım.”

"PARTİYLE İLGİLİ HİÇBİR MÜCADELEMİ SAHADA VERMEDİM"

Ekrem İmamoğlu, son olarak “Sizi sahadan çekmeye yönelik bir hareket olarak değerlendiriliyor?” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben partiyle ilgili hiçbir mücadelemi sahada vermedim. Partiyle ilgili her mücadelemi partinin bireyleriyle birebir sohbetlerde ve kapalı ortamlarda verdim. Öyle vermeye de devam edeceğim. Biliyorsunuz yüz. Elli gündür partimle ilgili olsun, bu süreçle ilgili olsun tek bir televizyon programına katılmadım, sizin basın mensuplarının, merak ettiği bazı sorulara da çok özenli, parti içi meselelerini dışarıya vurmadan paylaştığım soru cevaplar şeklinde buluştum. Bu manada bundan sonraki benim görüşmelerim aynı edeple, aynı disiplinle, aynı bakışla devam edecek. Bunlar parti içi meselelerdir. Partide ilgili delege, İl Başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, parti meclis üyesi gibi dostlarımızla, yol arkadaşlarımızla görüştüğümüz münasebetler o toplantılar şeklinde devam edecek.”