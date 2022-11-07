Ali Mahir Başarır paylaştı: Önce simit dağıttı, sonra özel yatla tur attı!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen cuma günü Taksim'de yurttaşlara simit dağıttıktan sonra boğazda özel yat ile tur attığı iddia edildi.

Boğazda etrafındaki polis tekne ve korumalarıyla seyreden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır bu duruma tepki gösterdi.

"İNSANLARI ÇAY VE SİMİT HESABINA MAHKUM EDENLER..."

Başarır, Erdoğan’ın simit dağıttığı görüntüleri hatırlatarak, “Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda ‘yüzen saray’ ile özel bir tur yapmış. İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor!” dedi.