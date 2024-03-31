Son dakika haberleri... İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
"YÜZDE 40'A DOĞRU GİDEN BİR ORANA SAHİBİZ"
İmamoğlu, şunları söyledi:
Şu an itibariyle yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Şunu söyleyebilirim ki vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. İyi verilerle şu an sonuçları takip ediyoruz. Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte.
Bizim için büyükşehir belediye başkanlığı kadar önemli iki döküman daha var. İlçe belediye ve meclis üyeliği verileri bizim için önem teşkil etmekte. Bütün vatandaşlarımıza oy kullanma sorumluluğunu yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum.
Sandık başında görev yapan bütün arkadaşlarımıza da hassasiyet içinde sıkıntısız hızlı bir şekilde sonuçlarını bekliyoruz. İlçe belediye başkanlık sonuçları ve meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok önemli.
Bütün sorular yanıt bulduğunda daha net açıklama yapacağız. Şu an itibariyle bizim de gözümüz kulağımız 33 binin üzerinde sandık görevlilerinde.
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