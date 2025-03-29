Valilik duyurdu: İstanbul'da İmamoğlu mitingi nedeniyle bazı yollar kapatılacak!
İstanbul Valiliği, CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle bugün bazı yolların saat 07.00 itibariyle kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe'de bugün saat 12.00'de düzenleyeceği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını aktardı.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."
Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.
Etiketler: #istanbul valiliği #Miting #yol #Ekrem İmamoğlu
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