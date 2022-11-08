İmamoğlu'nun YSK davasında 'yargıya telkin' iddiası Meclis gündeminde: CHP'li Özel'den Bakan Bozdağ'a zor sorular

08 Kasım 2022 Salı, 13:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davadaki “siyasi baskı” iddialarının yankısı sürüyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İmamoğlu hakkında iptal edilen 31 Mart seçiminin ardından açılan davaya bakan İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin’e telkinde bulunulduğu ve ardından da Samsun’a atandığı yönündeki iddialarla ilgili, Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Özel önergesinde, yazarımız Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği iddiayı anımsattı. Hakim Hüseyin Zengin’in, Haziran 2022’de çıkartılan yaz kararnamesiyle olağandışı biçimde Samsun’a gönderilmesinin ardından “Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı” dediğinin iddia edildiğini belirten Özel, Bakan Bozdağ’ın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

BAKAN BOZDAĞ'A ZOR SORULAR

“İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin, hangi tarihte İstanbul’a atanmıştır? Hakim Zengin’in hangi gerekçe ile Samsun’a ataması yapılmıştır?

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin’in kendisine telkinde bulunulduğuna yönelik ulusal basına yansıyan ifadeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçmiş midir? Bu iddialar incelenecek midir?

Hakim ve savcılara yönelik siyasi baskılara ilişkin olarak Bakanlığınıza ya da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na 24 Haziran 2018’den bu yana kaç şikayette bulunulmuştur? Bu şikayetlerle ilgili ne işlem yapılmış, hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

Aynı dönemde, kaç hakim ve savcı özlük haklarına aykırı bir şekilde, bulunduğu ilden başka bir ile atanmıştır? Bu atamaların ardından kaç hakim ve savcı mesleğini bırakmıştır?”