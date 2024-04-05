İnce'nin partisinde yaprak dökümü başladı

Muharrem İnce'nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi'nin 2024 yerel seçimlerinde 0,17 oy almasının ardından partinin A takımından isimler istifa etti.

Yayınlanma: 05.04.2024 - 01:23
İnce'nin partisinde yaprak dökümü başladı
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