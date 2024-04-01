Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını o ilde kazandı

Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye başkanı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:34
Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını o ilde kazandı
Abone Ol google-news

Genel Başkanlığı’nı Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye başkanlığı kazandı.

İLK VE TEK BELEDİYESİNİ KAZANDI

Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.

Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.


Memleket Partisi haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart 2024 haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü

Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü
Memleket Partisi'nin adayı Burak Hasar: 'Az israf, el insaf Mansur Yavaş'

Memleket Partisi'nin adayı Burak Hasar: 'Az israf, el insaf Mansur Yavaş'
Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasar: ‘Partilerin ittifaka ihtiyacı yok’

Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasar: ‘Partilerin ittifaka ihtiyacı yok’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Terazi burcu yorumu
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu
31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?

31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu
İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu