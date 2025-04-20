'Instagram' paylaşımı işinden etti: TRT, kurumu eleştiren uzmanın sözleşmesini feshetti!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:35

Güncelleme: 20.04.2025 - 12:39

Instagram hikayesinde kuruma yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan ve TRT'de uzman olarak görev yapan Abdulkadir Alan’ın işine son verildi.

Alan, paylaşımının ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu savunarak, hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerin geçerli olamayacağını belirtti.

TRT’Yİ ELEŞTİRDİ, İŞTEN ATILDI

2 Nisan'daki boykot paylaşımının ardından, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a destek veren Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da işten çıkarılmıştı.

TRT'de uzman olarak görev yapan Abdulkadir Alan, dışarıya kapalı olan Instagram hesabındaki hikayelerden "TRT kimin kanalı?" ve "TRT, hizmet üretiminin yüzde 80'ini dışarıdan sağlayan, KHK düzenlemesine dayanarak özel hukuk hükümlerine tabi personel alan ve bu kişilerden 100'den fazlasının yönetici yapıldığı, son 5 yılda bizzat şahit olduğum ve olmaya da devam ettiğim içi boşaltılmış, sömürülmüş bir kurumdur. AK cenahın arka bahçesine/çiftliğine dönüştürülmüş, babasının premsesleri ile doldurulmuştur. Hiçbir vasfı olmayan kişilerin daire başkanı yapıldığı, kurum kültürüne sahip, üreten bir avuç insanın ötekileştirildiği ve alt kademelerde çalışmaya zorlandığı, kamu hizmeti yayın kuruluşundan çok şirket gibi yönetilen, iktidar partisi yandaşlarına dış yapımlar ve alımlar vasıtasıyla para aktarılan, partizan kadroların istihdam kapısına dönüşen, iktidar partisinin halkla ilişkiler ajansı olarak çalışan bir kurumdur. Gerçekleri savunduğum için benim de sözleşmemi sonlandırabilirsiniz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

TRT “SAVUNMA” İSTEDİ

TRT Proje Yönetimi Dairesi Başkanı İsmail Sakallı, Abdulkadir Alan'ın paylaşımları nedeniyle TRT hakkında ithamlarda bulunduğunu ve kurum itibarına zarar verdiğini belirterek savunmasını talep etti.

"DOĞRUDAN ELEŞTİRİ KAPSAMINDADIR"

Alan, savunmasında şunları kaydetti:

"Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT bünyesinde görev yapmakta olan bir çalışan olarak, kurum içi kapalı ve kamuya açık olmayan kişisel Instagram hesabımdaki bir hikâye paylaşımım gerekçe gösterilerek tarafımdan savunma istenmiştir. Paylaşımın, iznim olmadan bir kurum çalışanı tarafından ekran görüntüsü alınarak idareye sunulması sonucunda bu süreç başlamıştır.

Paylaşımımda ifade ettiğim düşünceler, doğrudan kamuya açık bir mecrada yapılmamış olup yalnızca kişisel hesabım üzerinden ve sınırlı erişime sahip bir alanda paylaşılmıştır. Söz konusu ifadeler, somut kişi, kurum veya kişilik haklarını hedef almamakta, doğrudan eleştiri kapsamındadır ve Anayasa’nın tanıdığı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir."

ANAYASA VE AİHS HATIRLATMASI...

Alan, paylaşımlarının Anayasa'nın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kapalı sosyal medya hesabımdaki içeriklerin üçüncü kişilerce izinsiz şekilde alınarak paylaşılması hukuka aykırıdır, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. maddesi, kişilik haklarının ihlalini engeller, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, işverenin haklı fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin davranışının açık, somut, ağır nitelikli ve kurumun temel işleyişini etkileyecek ölçüde olması gerekir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 189/2, hukuka aykırı yollarla elde edilen verilerin delil olarak kullanılamayacağını belirtir.

Kişisel bir değerlendirme niteliğinde olan bu paylaşımın herhangi bir şekilde kurumu doğrudan küçük düşürücü, hakaret içeren ya da kurum sırlarını ifşa edici bir yönü bulunmamaktadır. Savunma istemine konu olan paylaşım tamamen ifade özgürlüğü çerçevesindedir. Hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerin dikkate alınmamasını tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, savunmamı bilgilerinize arz ederim."

TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Zeki Koç, 16 Nisan'da Alan'ın sözleşmesini feshetti.