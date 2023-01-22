Instagram'da paylaştı: Kılıçdaroğlu'ndan nostaljik aile fotoğrafı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:47

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 15:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden eski bir aile fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu çifti ve çocukları Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir yer alıyor.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

CHP liderinin 1 milyon 200 bini aşkın takipçili hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



İşte o fotoğraf...