İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'saldırı' uyarısı: 'Tekrarlanırsa hiçbir kısıtlama olmayacak'

19.03.2026 17:43:00
Dış Haberler Servisi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail güçlerinin son saldırılarına karşılık "Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak" duyurusu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkede bulunan Güney Pars doğal gaz sahası ile bazı petrokimya tesislerinin ABD ve İsrail tarafından hedef alınması üzerine yaptıkları saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. 

Arakçi, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in altyapımıza yönelik saldırısına verdiğimiz yanıtta, gücümüzün çok küçük bir kısmını kullandık. Tek gerekçemiz, gerilimin azaltılması talebine saygı duymaktı" dedi.

Arakçi sözlerinin devamında ise "Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, hiçbir kısıtlama olmayacak" vurgusu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı, mesajını "Bu savaşın sona ermesi için sivil yerleşim alanlarımıza verilen zararın giderilmesi şarttır" çağrısıyla tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırının bilgileri dışında, İsrail tarafından yapıldığını savunmuş ve "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğalgaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" demişti.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten korkunç sözler: 'İran'a ölüm ve yıkım yağdırıyoruz' ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşının 19’uncu gününde düzenlediği basın toplantısında, Washington’ın “kendi şartlarıyla kesin biçimde kazandığını” savundu. İran’a yönelik 7 binden fazla hedefin vurulduğunu açıklayan Hegseth, bugün savaşın en büyük saldırı dalgasının devreye alınacağını söyledi.
ABD’den İran için yeni işgal senaryoları: Binlerce asker seçeneği masada Trump yönetiminin, İran savaşında askeri seçenekleri genişletmek için Orta Doğu’ya binlerce asker gönderme planını değerlendirdiği öne sürüldü.
ABD’den flaş İran hamlesi: Yaptırımlar gevşiyor ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla İran petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilebileceğini açıkladı. Washington’un, denizde bekleyen İran petrolünü piyasaya açma ve gerekirse Stratejik Petrol Rezervi’nden yeni sürüm yapma seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.