İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'saldırı' uyarısı: 'Tekrarlanırsa hiçbir kısıtlama olmayacak'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkede bulunan Güney Pars doğal gaz sahası ile bazı petrokimya tesislerinin ABD ve İsrail tarafından hedef alınması üzerine yaptıkları saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Arakçi, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in altyapımıza yönelik saldırısına verdiğimiz yanıtta, gücümüzün çok küçük bir kısmını kullandık. Tek gerekçemiz, gerilimin azaltılması talebine saygı duymaktı" dedi.

Arakçi sözlerinin devamında ise "Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, hiçbir kısıtlama olmayacak" vurgusu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı, mesajını "Bu savaşın sona ermesi için sivil yerleşim alanlarımıza verilen zararın giderilmesi şarttır" çağrısıyla tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırının bilgileri dışında, İsrail tarafından yapıldığını savunmuş ve "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğalgaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" demişti.