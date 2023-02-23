Isias Otel’de hayatını kaybeden Hayal’in ailesi: AFAD'ı son güne kadar görmedik

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 14:42

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 15:32

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ikiz depremlerin ardından, Türkiye felaketi yaşadı. Bölgedeki 11 ili etkileyen depremde yıkılan binalardan biri, Adıyaman’daki Isias Otel’di. Isias Otel’e, felaketin ilk üç günü arama kurtarma ekipleri ulaşamadı, sonrasında yapılan çalışmalarda ise yurttaşlar cansız olarak bulundu. Hayatını kaybedenlerden biri de voleybol kafilesinden Hayal Gençoğlu idi.

Anneanne Sedef Bostan, deprem felaketinin ikinci gününde Cumhuriyet TV mikrofonlarına isyan etmişti, yaptığımız röportajda “Ne olur torunumu bulun, iki gündür göçük altında. Nerede bu devlet!” ifadelerini kullanmıştı.

Hayal Gençoğlu, felaketin altıncı gününde enkaz altından cansız şekilde çıkarıldı. Otel binasının, yönetmeliğe uygun olarak güçlendirilmediğinin ortaya çıkması üzerine, otelin sahibi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma süresince, otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve iki yönetici tutuklandı.

"AFAD'I SON GÜNE KADAR GÖREMEDİK"

Hayal’in üvey babası Burak Kumsal, Kıbrıs’tan Cumhuriyet TV’ye bağlandı.Türkiye’den herhangi bir ekibin üç gün boyunca otele ulaşamadığını, ancak Kıbrıslı ailelerin 15 saat içerisinde bölgeye gittiğini aktaran Kumsal, ailelerin elleriyle ve kendi çabalarıyla enkaz kaldırmaya çalıştığını anlattı. Kumsal, AFAD ile son güne kadar karşılaşmadıklarını, ancak üçüncü gün madenci bir ekibin kendilerine yardım ettiğini belirtti.

Tutuklanan isimlerin sadece yöneticiler olduğuna dikkat çeken Kumsal, binanın otele çevrilmesine izin verenlerin de yargılanmasını talep etti. Kumsal, “Binada ne temel ne demir vardı, çakıl doluydu. Bu binayı yapan kadar izin veren de sorumludur. Enkazda 'Uluslararası geçerli turizm sertifikası' bulduk. Bu sertifika nasıl alındı, kimler yardımcı oldu? Hepsinin bu cinayette payı var” dedi.

Burak Kumsal’ın aktardıklarına göre, binanın güçlendirilme yapılmadan otele çevrildiği, kaçak kat çıkıldığı iddiaları var. Kumsal bu konuya ilişkin, “Binaya dıştan bir makyaj yapılmış. Odalar güzelleştirilmiş vs. ancak bina güçlendirilmemiş. Anladığım kadarıyla bu Türkiye’deki pek çok bina için geçerli” şeklinde konuştu.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ DE YOK KORKUMUZ DA..."

Otelin sahibinin AKP ve TÜGVA ile ilişkilerine değinen Kumsal, “Mücadelemiz çocuklarımız için. Amacımız, siyasi bağlantılar önemsenmeksizin, bundan sonra böyle binalar yapacak olanlar bu davanın sonucundan korksun. Başka çocuklar da ölmesin. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, herhangi bir otoriteden korkumuz da yok” diyerek diğer ailelerin de bu yönde düşündüğünün altını çizdi.

Anneanne Bostan ise, “Her gün mezarlığa gidiyoruz. Bizim canımız yandı, buna izin verenlerinki de yansın. Bir şeyleri saklamaya çalışıyorlar, ama hiç kimseden korkmuyorum artık. Canımı mı alacaklar, alsınlar. Hiçbirimiz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.