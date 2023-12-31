Işık Kansu'nun analizi: AKP'nin kardeş ülkesi Arabistan

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:04

Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerin şeriat ile yönetilmesi amacıyla Rabıta örgütünü kuran Suudi Arabistan ile Türkiye arasında AKP iktidarı boyunca sıkı işbirliğine gidildi. Suudi Arabistan, AKP’liler tarafından “kardeş ülke” ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü tanımayan Suudiler ile gençlik ve spor alanında etkinlikler ve temaslar da üst düzeye çıkarıldı.

Şeriat özlemini yansıtan uygulamaları ile bilinen AKP iktidarının Suudi Arabistan’a olan yakınlığı, Riyad’da Süper Kupa maçı öncesi Atatürk’e ve ulusal simgelere yönelen yasaklamalar ve baskılar nedeniyle yeniden gündeme geldi.

AKP’liler Suudi Arabistan’ın 93. Milli Günü kutlamalarında.

KARDEŞ ÜLKE İLANI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamalarının üstünü örten, sınırlayan, gerçekleştirmeyen AKP yönetimi, geçen eylül ayında Suudi Arabistan’ın 93. Milli Günü’nü güçlü bir kadro ile kutladı. Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin düzenlediği milli gün resepsiyonuna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve aralarında AKP’lilerin çoğunlukta olduğu çağrılılar katıldı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin kardeş ülkesi olduğunu ilan etti. Aile Bakanı Göktaş da “Suudi Arabistan ve Türkiye tarihi ve kültürel olarak iki dost ve kardeş ülkedir. Suudi Arabistan halkıyla paylaştığımız ortak değerlerimiz bizim için her zaman kıymetlidir” diye konuştu.

SPORDA İŞBİRLİĞİ

AKP, gençlik ve spor alanında da Suudi Arabistan ile yakın işbirliğine girişti. Geçen kasım ayı sonunda Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, Müslüman ülkelerin gençlerine Cidde, Mekke ve Medine’ye bir gezi düzenledi. Geziye, Türkiye’den bir heyet başkanı ile iki genç katıldı.

Umre gerçekleştirilen gezide; Mekke’de Kâbe örtüsünün fabrikası, Kuran Müzesi, şeytan taşlama alanı gezildi. Medine’de de Mescidi Nebi, Kuba Mescidi, Peygamber Müzesi, Kuranıkerim Fabrikası ve Okçular tepesi görüldü.

Programın Cidde’de yapılan kapanış bölümüne Suudi Arabistan Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Türkiye Büyükelçisi ve İslam İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katıldı.

Bakan Osman Bak, Riyad’da Suudi Arabistan spor bakanının onur konuğuydu.

Bu programın hemen ertesinde AKP’li Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Riyad’da yapılan İslami Dayanışma Spor Federasyonu Genel Kurulu ve 2023 Suudi Oyunları açılış töreninde, Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el Faysal es Suud’un onur konuğu oldu. Törende, bir önceki bakan ve bugün AKP İzmir milletvekili olan Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Bakan Osman Aşkın Bak, bu ziyaret öncesi, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad bin Esad Bin Abdülkerim Ebuennasr’ı makamında kabul etti ve iki ülke arasında gençlik ve spor alanında işbirliği konularını görüştü. Bir önceki Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da 2023 yılı başında Cidde’de gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları toplantılarına katılmış, Suudi Arabistan’a çeşitli desteklerinden dolayı teşekkür etmişti.