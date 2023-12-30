'Suudi Arabistan'dan Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, iki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmadığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 17:10
'Suudi Arabistan'dan Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."


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