İSKİ uyarısına rağmen kaçak TOKİ inşaatı sürüyor

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:40

Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı havzasına yapılan TOKİ Konutları'nın kaldırılması için İSKİ'nin 23 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verdiği öğrenildi. Uygulamanın, bütün baraj havzalarına yapılan kaçak yapılara yönelik bir uygulama olduğu belirtildi.

ANKA haber ekibi bu sabah saatlerinde Sazlıdere Barajı havzasındaki inşaatına giderek çalışmanın sürdüğünü bildirdi. Ayrıca iş makinelerinin yeni inşaat alanları açmaya devam ettiği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen 19 Mart'ta da çok sayıda belediye yöneticiyle birlikte gözaltına alınan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, rant projeleri olarak adlandırılan Kanal İstanbul, çevresindeki toplu konutlar, "Şişli'nin Kanal İstanbul'u" gibi projelerin hız kazanması dikkat çekmişti.

İSKİ yıllardır baraj havzalarında kaçak yaplaşmaya karşı mücadele ediyor. Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı havzasına yapılan TOKİ Konutları'nın kaldırılması için de İSKİ'nin 23 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verdiği öğrenildi. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) alınan bilgiye göre, Havza Koruma Yönetmeliği’ne aykırı bulunması nedeniyle TOKİ inşaatı ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alındı. İSKİ, Sazlıdere Barajı havzasında bulunan inşaatın “Su Havzaları Koruma Yönetmeliği”ne aykırı olduğunu tespit ederek, şantiyenin 25 Mayıs’a kadar kaldırılması, verilen süre içerisinde işlem yapılmazsa şantiyenin İSKİ tarafından yıkılacağı belirtildi.