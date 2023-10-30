İsmailağa'dan din adamı için anma
Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları tüm yurtta coşku ve sevinçle kutlandı. Konserler, fener alayları, dans gösterileriyle Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapılan kutlamalar esnasında tarikatlar ise derin sessizliğe gömüldü. Cumhuriyete ve kurucu değerlere düşmanlığıyla bilinen İsmailağa cemaati ise 2004 yılında ölen bir Suudi Arabistanlı Muhammed el-Alevî el-Mâlikî din adamı için anma mesajı paylaştı.
İsmailağa tarikatı Cumhuriyetimizin 100. yılında sosyal medya hesabından ‘tarihte bugün’ paylaşımı yaparak Mekke doğumlu Muhammed el-Alevî el-Mâlikî isimli dinciyi andı.
İsmailağa tarikatının kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu dostu olduğu belirtilen dinci ile ilgili tarikat sitesinde şu ifadelere yer verildi: “Mevlid kutlamaları ve tasavvufî mesâil başta olmak üzere, İslâmî ilimler alanında çok kıymetli eserler ve risaleler kaleme almış, ilmi ve tasavvufu cem eden tarîkat anlayışıyla insanların mânevî terbiyesiyle alâkadar olmuştur. İslâm ülkelerinde, âlem-i İslâm’ın problemlerinin çözümüne yönelik düzenlenen toplantılara katılmış ve bu konuda önemli fikirler sunmuştur.”
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