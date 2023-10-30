İsmailağa'dan din adamı için anma

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:00

İsmailağa tarikatı Cumhuriyetimizin 100. yılında sosyal medya hesabından ‘tarihte bugün’ paylaşımı yaparak Mekke doğumlu Muhammed el-Alevî el-Mâlikî isimli dinciyi andı.

İsmailağa tarikatının kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu dostu olduğu belirtilen dinci ile ilgili tarikat sitesinde şu ifadelere yer verildi: “Mevlid kutlamaları ve tasavvufî mesâil başta olmak üzere, İslâmî ilimler alanında çok kıymetli eserler ve risaleler kaleme almış, ilmi ve tasavvufu cem eden tarîkat anlayışıyla insanların mânevî terbiyesiyle alâkadar olmuştur. İslâm ülkelerinde, âlem-i İslâm’ın problemlerinin çözümüne yönelik düzenlenen toplantılara katılmış ve bu konuda önemli fikirler sunmuştur.”

