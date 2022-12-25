İsmet İnönü, 49'uncu ölüm yıldönümünde Anıtkabir'de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı, CHP’nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü ölümünün 49’uncu yılında anılıyor. İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarı başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin katılımıyla anma düzenlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2. Cumhurbaşkanı, CHP’nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ölümünün 49’uncu yılında Anıtkabir’deki mezarı başında andı.
Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı ve ilk Başbakanı İsmet İnönü, ölümünün 49’uncu yılında bugün Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin katıldığı törende ilk olarak Atatürk’ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Heyet daha sonra, CHP’nin 2. Genel Başkanı İnönü’nün kabrine geçerek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi
- Erdoğan: 'Pazartesi yeni müjdeleri paylaşacağız!'
- Noel öncesi kanlı saldırı
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- 2022 yılının sonuna doğru Cumhur'a kötü sürpriz
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Omurgasını kıran Zeynep Bastık son halini paylaştı