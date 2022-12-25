İsmet İnönü, 49'uncu ölüm yıldönümünde Anıtkabir'de anıldı

25 Aralık 2022 Pazar, 13:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2. Cumhurbaşkanı, CHP’nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ölümünün 49’uncu yılında Anıtkabir’deki mezarı başında andı.

Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı ve ilk Başbakanı İsmet İnönü, ölümünün 49’uncu yılında bugün Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin katıldığı törende ilk olarak Atatürk’ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet daha sonra, CHP’nin 2. Genel Başkanı İnönü’nün kabrine geçerek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.