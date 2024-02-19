Muğla 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Muğla'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:04
Muğla 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Muğla'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muğla'de Osman Gürün Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 MUĞLA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

CHP

Göz Atın
Kamuoyu araştırmacılarına göre Türkiye'nin kilitlendiği İstanbul'da yarış kolay olmayacak: Sandıkta ittifak fark atar

Kamuoyu araştırmacılarına göre Türkiye'nin kilitlendiği İstanbul'da yarış kolay olmayacak: Sandıkta ittifak fark atar
İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

Osman Gürün

217.476 %36,01

AK PARTİ

Mehmet Nil Hıdır

171.621 %28,42

BĞMSZ

Behçet Saatcı

158.424 %26,24

DP

Mehmet Kocadon

22.978 %3,81

BTP

18.753 %3,11

DSP

5.148 %0,85

SAADET

3.335 %0,55

BĞMSZ

Müşteba Karamanoğlu

2.621 %0,43

VATAN

2.100 %0,35

TKP

1.406 %0,23


muğla haberleri 31 Mart haberleri Belediye başkanı haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Karabük 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karabük'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Karabük 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karabük'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Mersin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mersin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Mersin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mersin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Mardin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mardin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Mardin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mardin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda

Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!

Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…