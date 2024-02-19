Muğla 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Muğla'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muğla'de Osman Gürün Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 MUĞLA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Osman Gürün
217.476 %36,01
AK PARTİ
Mehmet Nil Hıdır
171.621 %28,42
BĞMSZ
Behçet Saatcı
158.424 %26,24
DP
Mehmet Kocadon
22.978 %3,81
BTP
18.753 %3,11
DSP
5.148 %0,85
SAADET
3.335 %0,55
BĞMSZ
Müşteba Karamanoğlu
2.621 %0,43
VATAN
2.100 %0,35
TKP
1.406 %0,23
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