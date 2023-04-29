Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde! Konu 'kiralar'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 19:32

Güncelleme: 29.04.2023 - 20:00

AKP iktidarında yaşanan ekonomik kriz, yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasına dahi engel oluyor. Son dönemde Türk Lirası'ndaki değer kaybı, çoğu sektörde art arda zamlara neden olurken, yurt genelinde derin bir ‘konut’ krizi yaşanıyor.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerde olmak üzere konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Kiralar" başlıklı bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kira konusu var. Tabii asıl sorun Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Görüyor musunuz şu korkunç durumu?

YENİ JENERASYON EV SAHİBİ OLAMIYOR

Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış, doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların, hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil, hayal. Bir yıl içinde kiralar yüzde 197 arttı. Asgari ücret 8 bin 500 lira iken, bir evin kirası ortalama 7 bin 400 liraya çıktı.

Bütün bir ay gece gündüz çalış, yüklen, yüklen, yüklen; sonra kazandığın 3 kuruşun 2'si kiraya gitsin. Bu Erdoğan kapitalizminin altında böyle ezil. Türkiye'de evlenme yaşının yükselmesinden dem vuran saraylının, bu gençler bu kiraları nasıl ödeyecek sorusuna yanıtı yok. Çünkü sorunu yaratan kendisi. Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çetelere buradan gelir ve servet transferi yaptılar. Çeteler sevinirken halk anayasal hakkı olan barınma hakkından bile yoksun bırakıldı. Bakın dramatik bir rakam söyleyeyim size. 1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 860 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük? Çünkü TOKİ konut dışında beşli çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar.

MİLLET İTTİFAKI İKTİDARINDA TOKİ ASIL GÖREVİNE ODAKLANACAK

Açıkça söylemek gerekirse orta sınıfı hele hele yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Konut, barınma ve kira krizini çözmek için ikinci yüzyıl programını geliştirdik. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak.

SOSYAL KONUTLARIN SAYISI 5 YILDA DÖRT KATINA ÇIKACAK

Bu kapsamda, Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacak. Nihai hedef, 5 yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkartmak.

EV SAHİPLİĞİ ORANI YENİDEN YÜZDE 75'LERE GELECEK

Son olarak da ister ayrımcı desinler, ister ırkçı desinler, halkımızın barınma sorunu çözülmeden bu ülkede tek bir yabancı bile konut satın alamayacak. Bu rezilliğe de son verilecek. Artık kimse kendi vatanında garip olmayacak. Sığınmacıları kendi ülkelerine uğurladığımızda, fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği yeniden yüzde 75'lere gelecek."