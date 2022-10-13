İstanbul Adliyesi önünde Gezi tutukluları için 177. kez 'adalet' çağrısı yaptılar

13 Ekim 2022 Perşembe, 21:37

Fotoğraflar: Vedat Arık

Avukatlar ve Gezi tutuklularının yakınları Mustafa Atalay, Şükran Atalay, Halide Özerden, Meriç Kahraman ve Hande Altınay, bugün “117. Adalet Nöbeti” için İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir araya geldi.

Gezi davası tutukluları, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutukluluklarının hukuksuz ve demokrasiye aykırı olduğunu belirten avukatlar, “Herkes için adalet” dedi.

"ONUR NİŞANESİDİR"

Nöbette, konuşan İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, şunları söyledi:

“İki temel nokta çok önemli: Hukuk ve demokrasi. Bunların birisi olmadığı zaman ötekini var edemediğimizi biliyoruz. Bu davanın hukuka aykırılığını tescil ettik. Hukuk, siyaset uğruna eğilip büküldükçe geldiğimiz nokta bu oldu işte. Herkes bilmeli ki tutuklu arkadaşlarımız tarihe onurla geçecekler.”

(Mehmet Durakoğlu)

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman ise “Biz korkmuyoruz, buradayız. Biz, Gezi Parkı’nın park olarak kalmasını istedik ve hâlâ arkasındayız. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Her ne kadar hukuksuz bir süreçten geçiyor olsak da demokrasi mücadelemizi göğsümüze onur nişanesi olarak taktık ve hep beraber bununla yürümeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı, tarihin aydınlık sayfaları yazacak. İstinaf hâkimlerine sesleniyorum: Bu hukuksuzluğa son verin” ifadelerini kullandı.

(Meriç Demir Kahraman)

"CEVABIMIZ VİCDAN"

Eşi Hakan Altınay’ın gönderdiği mesajı paylaşan Hande Altınay, “Biz iyi olmaktan, dürüst, adil, ahlaklı ve vicdanlı olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu toplumda özgür, eşit, kardeşçe bir düzende yaşama talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu değerlere inanan herkese kapımız açıktır. Yaşadığımız adaletsizliğe cevabımız budur” dedi.

(Hande Altınay)