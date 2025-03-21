İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasına CHP'den ilk tepki: 'Sivil darbe yaşanıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Bulut, ''Türkiye'de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor'' dedi.

İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasına CHP'den ilk tepki: 'Sivil darbe yaşanıyor'
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ANKA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:57

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verildi.

Karara tepki gösteren CHP'li Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SİVİL DARBE YAŞANIYOR"

Bulut, "Türkiye'de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor. İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla, halkın iradesini gasp ederek, seçimle gelenlerin yerine kendi seçtiklerini kayyum olarak atıyor. Mahkeme, binlerce avukatın oyuyla seçilen İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunu görevden alarak, kayyum atanmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #CHP #Burhanettin Bulut #İstanbul Barosu

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