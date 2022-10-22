İstanbul Barosu'nda değişim zamanı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Barosu avukatları bugün başlayacak seçim süreci sonunda pazar günü başkanını belirleyecek. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak ve iki gün sürecek maratonda başkanlık yarışının Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av. Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç ve Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi arasında geçmesi bekleniyor.

56 bin 113 avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nun genel kurul süreci, baroya kayıtlı avukatların yüzde 10’u genel kurula geldiğinde başlayacak. İlk gün baro başkanı, adaylar ve meslektaşların konuşmaları yapılacak, oy verme işlemi ise pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Gazetemize konuşan ve İstanbul Barosu’nun Türkiye’nin en etkin meslek örgütü olduğunu vurgulayan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “İstanbul Barosu her zaman Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunan demokratik kitle örgütü olmuştur. Hayati bir evreden geçerken Cumhuriyet ve Atatürk kazanımlarının geleceğe taşınması konusunda oy kullanacak meslektaşlarımın durumu doğru kavrayacağından şüphe duymuyorum” dedi.

(Mehmet Durakoğlu)

“Bugün en temel sorun yargı ve İstanbul Barosu da savunma ve hak arama mesleğinin örgütü olduğu için bu seçim çok önemli” diyen eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ise 2023’te yapılacak seçimlere dikkat çekerek “Genel kurulun bu duyarlılıkla hareket etmesini ümit ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Turgut Kazan)

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal da “İlkeye dayanmayan, alt kimlik politikaları veya şahsi amaçlarla oluşan ittifakların yahut hiçbir ilke ve düşünceye dayanmayan adaylıkların, yapay ittifakların ve vaatlerin bir anlamı yoktur” dedi.

Yalnızca seçim kaybettirme amacı veya temelsiz bir karşıtlığın bir çizgi veya “ilke” olarak nitelenemeyeceğine dikkat çeken Kocasakal, “Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu durum karşısında, bunun yanı sıra kavram ve değerlerin içinin boşaltılarak özenle yaratılan, alt kimlikçilik ve küreselcilikle beslenen zihinsel karışıklık, sis ve pus ortamı içerisinde, İstanbul Barosu ile özdeşleşen ulusal ve evrensel bu belirgin çizgi ve ilkeler, gerek ülkemiz gerekse mesleğimiz açısından daha da anlam ve önem kazanmakta, tam anlamıyla güvenli bir alan oluşturmaktadır” diye konuştu.