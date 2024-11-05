İstanbul Barosu'ndan milletvekillerine 'soyadı' çağrısı: "Kadının soyadını kullanmasına engel olmayın"

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:24

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:24

İstanbul Barosu, kadınların evlendikten sonra da kendi soyadlarını kullanabilmelerine yönelik Anayasa Mahkemesi kararının dikkate alınması için çağrı yaptı.

Baronun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan şöyle denildi:

"Kadınların evlendikten sonra da kendi soyadlarını kullanma haklarına ilişkin vermiş oldukları mücadeleler sonucu Anayasa Mahkemesinin 22 Şubat 2023 tarihli ve 2022/155 Esas 2023/38 Karar sayılı kararıyla iptal ettiği Medeni Kanundaki 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır' düzenlemesini öngören 187. Maddesi’nde Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine aykırı bir şekilde 187. Maddesinin 1. Cümlesinin 'yeni' bir düzenleme adı altında iptal edilen eski hali ile birebir aynı şekilde eklendiğini ve komisyonlardan geçirilerek Meclis Genel Kurulu’na sunulduğunu görmekteyiz.

Kadınların evlendikten sonra doğumla kazandıkları soyadlarını tek başlarına kullanamamaları başta Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına, ailede eşitliği düzenleyen 41. Maddesi, 90. Maddesi ve Türkiye’de de yürürlükte olan Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’ın16/g hükmüne aykırıdır. Anayasa 11. Maddesi gereği Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Yine Anayasa’nın 153/son maddesi gereği Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Medeni Kanun 187. Maddesinin hükmü ile bire bir aynı hali ile yeniden yasallaştırılmaya çalışılması karşında tüm milletvekillerini Anayasa’nın 81. Maddesi gereği içmiş oldukları milletvekili andına bağlı kalarak kadınların doğumla kazandıkları soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabilmeleri için Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda davranmaya davet ediyoruz."