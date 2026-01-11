Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 'İran' protestosuna yasak

İstanbul'da 'İran' protestosuna yasak

11.01.2026 15:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da 'İran' protestosuna yasak

İstanbul Fatih'te bir grup, İran Başkonsolosluğu çevresinde ülkedeki protestolara destek açıklaması yapmak istedi. Yasak kararı üzerine bir kafede toplanan grubun açıklaması başka bir grup tarafından protesto edildi.

Fatih'te bir araya gelen kalabalık, İran'da yaşanan protestolara destek vermek amacıyla Sirkeci'deki İran Konsolosluğu önünde eylem yapmak istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba Fatih Kaymakamlığınca asayiş ve güvenlik sebebiyle etkinlik yapmanın yasaklandığı yönündeki kararı bildirdi.

Ekiplerin konsolosluğun bulunduğu alandan uzaklaştırdığı grup bu bölgedeki bir kafede toplandı.

Burada yapılan basın açıklamasında İran'daki protestolara destek verilerek, yönetimin değişmesi yönündeki talepler dile getirildi.

AÇIKLAMA SIRASINDA ATIŞMA

Grubun açıklaması sırasında kafede bulunan bazı kişilerin de İran'daki mevcut iktidara desteklerini ifade etmeleri üzerine iki taraf arasında sözlü atışma yaşandı.

KAYMAKAMLIK YASAĞI

Öte yandan, Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Basın açıklaması yapılacak yerin konsolosluk binası önü olması ve belirtilen yerde turist ve vatandaş yoğunluğunun olması sebebiyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

 

İlgili Konular: #Ayetullah Ali Hamaney #İran Protestoları #Humeyni

İlgili Haberler

İran’daki protestolar İsrail’i harekete geçirdi
İran’daki protestolar İsrail’i harekete geçirdi İran’da son yılların en büyük hükümet karşıtı protestoları sürerken, ABD’nin olası müdahalesine ilişkin açıklamalar İsrail’i alarma geçirdi. Tel Aviv’de yapılan güvenlik değerlendirmelerinde Washington’un atabileceği adımlar masaya yatırılırken, Trump’ın “yardım etmeye hazırız” mesajı bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.
İran Büyükelçiliği balkonuna çıkan protestocu gündem oldu
İran Büyükelçiliği balkonuna çıkan protestocu gündem oldu İran’da 28 Aralık’ta başlayan hükümet karşıtı protestolar dünya geneline yayılırken, Londra’daki İran Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride tansiyon yükseldi. Protesto sırasında bir kişi büyükelçilik balkonuna çıkarken, polis iki kişiyi gözaltına aldı; olaylar uluslararası tepkileri yeniden gündeme taşıdı.
İran’da protestolar 14’üncü gününde: 65 ölü, 2 bin 311 gözaltı
İran’da protestolar 14’üncü gününde: 65 ölü, 2 bin 311 gözaltı İran’da ekonomik kriz ve yaşam koşullarına karşı başlayan protestolar iki haftadır sürüyor. İnsan hakları örgütlerine göre eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükselirken, ülke genelinde 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.