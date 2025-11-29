İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ile tereyağı fiyatlarına sabitleme geldi

İstanbul ve Ankara'da, Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi işletmelerde et ve tereyağı fiyatları yılbaşına kadar sabitlendi. PERDER ile Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) yaptığı ortak protokolle yıl sonuna kadar et ve tereyağ fiyatlarının sabit fiyattan satılması kararlaştırıldı.

Et fiyatlarına son bir ayda 60 lira zam geldi. Et ve Süt Kurumu ile Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan işbirliği ile İstanbul ve Ankara'da et fiyatları 31 Aralık'a kadar sabitlendi.

PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere yaptığı yazılı açıklamada, "485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Güzeldere, et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

30 YEREL ZİNCİR MARKETTE GEÇERLİ

Kampanya, İstanbul'da dernek üyesi 30 yerel zincir markette geçerli olacak.

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da, 52 üye market ve 800'e yakın şubeyle geniş hizmet ağına sahip olduklarını ifade etti.

FİYATLAR SABİTLENDİ

Gülhan, "Halkımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş bulunmaktayız. Tedarikte herhangi bir sorun bulunmamakta olup, bu hizmetimiz kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Buna göre kıymanın kilosu 485 lira, kuşbaşı etin kilosu ise 510 lira olarak 31 Aralık’a kadar değişmeyecek.