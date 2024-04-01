İstanbul’da en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?

İBB Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu. Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum’a 10 puan fark atarak, seçimin kazananı oldu. Peki en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:03
İstanbul’da en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?
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Türkiye, 31 Mart'ta 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu. 

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum’a 10 puan fark atarak yeniden İBB Belediye Başkanı oldu.

CHP'nin 25 belediyeyi kazandığı İstanbul’da en çok oy alan bağımsız adaylar ise şöyle sıralandı:

  • Adem Bayraktar: 446 oy
  • İshak Akbay: 391 oy
  • Hülya Kavuzlu Karaman: 375
  • Vedat Öztürk: 288 oy
  • Yüksel Özden 270 oy

31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri

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