İstanbul'da 'İmamoğlu' eylemleri 5. gününde: Bozdoğan Kemeri'nde yine polis müdahalesi başladı!

Yurt genelinde "Ekrem İmamoğlu" eylemleri devam ediyor. Eylemlerin 5. gününde, Bozdoğan Kemeri'nde toplanan gruba polis yine müdahale etti. Müdahale, CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane konuşmasından önce başladı.

İstanbul'da 'İmamoğlu' eylemleri 5. gününde: Bozdoğan Kemeri'nde yine polis müdahalesi başladı!
Abone Ol google-news
İrem Karataş
Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana belediyenin Saraçhane’deki merkez yerleşkesi önünde başlatılan nöbet sürüyor. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü ve yurttaş da akşam saatlerinde Saraçhane’ye geldi.

BOZDOĞAN KEMERİ'NDE YİNE HAREKETLİLİK!

Yüzbinlerce kişinin katılımıyla yapılan kitlesel buluşmada kalabalık bir grup, bugün de Bozdoğan Kemeri'nde toplandı.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri, önceki günlerde olduğu gibi yine Bozdoğan Kemeri’ni barikatlarla ve TOMA’yla kapattı. 

POLİS MÜDAHALEYE BAŞLADI

Grubun engeli geçmek istemesi üzerine polis, çoğunluğu gençlerden oluşan kitleye biber gazıyla müdahale etti.

Bölgedeki hareketlilik devam ediyor.

POLİS, AMBULANSI GEÇİRMEDİ

Polis, Bozdoğan Kemeri'ne gelen ambulansı geri çevirdi ve geçişine izin vermedi.


Etiketler: #Bozdoğan Kemeri #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Bozdoğan'da cemre düştü, ekim başladı: Yazın hasat edilecekler!

Bozdoğan'da cemre düştü, ekim başladı: Yazın hasat edilecekler!
Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale: Polis biber gazı kullandı!

Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale: Polis biber gazı kullandı!
İstanbul'da 'İmamoğlu' eylemleri: Bozdoğan Kemeri'nde yeniden polis müdahalesi!

İstanbul'da 'İmamoğlu' eylemleri: Bozdoğan Kemeri'nde yeniden polis müdahalesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler