İstanbul'da 'İmamoğlu' eylemleri 5. gününde: Bozdoğan Kemeri'nde yine polis müdahalesi başladı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:26

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana belediyenin Saraçhane’deki merkez yerleşkesi önünde başlatılan nöbet sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü ve yurttaş da akşam saatlerinde Saraçhane’ye geldi.

BOZDOĞAN KEMERİ'NDE YİNE HAREKETLİLİK!

Yüzbinlerce kişinin katılımıyla yapılan kitlesel buluşmada kalabalık bir grup, bugün de Bozdoğan Kemeri'nde toplandı.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri, önceki günlerde olduğu gibi yine Bozdoğan Kemeri’ni barikatlarla ve TOMA’yla kapattı.

POLİS MÜDAHALEYE BAŞLADI

Grubun engeli geçmek istemesi üzerine polis, çoğunluğu gençlerden oluşan kitleye biber gazıyla müdahale etti.

Bölgedeki hareketlilik devam ediyor.

POLİS, AMBULANSI GEÇİRMEDİ

Polis, Bozdoğan Kemeri'ne gelen ambulansı geri çevirdi ve geçişine izin vermedi.