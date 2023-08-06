İstanbul'da kıran kırana seçim

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 03:00

CHP’nin sonbaharda yapılması tahmin edilen kurultayına en çok delege gönderen İstanbul’da kıran kırana geçen mahalle delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gruplar önde çıktı.

Bazı ilçelerde “Değişimciler” birçok ilçede “genel merkezciler” net bir galibiyet elde ederken bazı ilçelerde de birbirine denk sayıda delegeye sahip oldular.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen ve kendilerine “değişimciler” diye adlandırılan grup Beylikdüzü, Silivri, Tuzla, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu’nda mahallelerin büyük bir kısmında kendilerine yakın delegeleri sandıktan çıkarmayı başardı. Buna karşın Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gruplar ise Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Ataşehir, Arnavutköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Şişli, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenyurt, Eyüp, Ümraniye ve Beykoz’da başarı kazandı.

BAŞKANLAR ETKİLİ

Maltepe, Çatalca ve Üsküdar’da ise mahalle delege seçimlerinde kimse birbirine ağırlık sağlayamadı. İlçe başkan adayları ortaya çıkınca netlik kazanacağı söyleniyor.

Seçimlere müdahil olan belediye başkanlarından Kemal Deniz, Battal İlgezdi, Şerdil Dara Odabaşı, Şükrü Genç genel merkezi destekleyen belediye başkanları olarak ilçelerinde destekledikleri listeleri çıkartmayı başardılar.

Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen belediye başkanları arasında ise mahalle delege seçimlerinde Rıza Akpolat ve Mehmet Murat Çalık ilçelerine hakim olurken yine bu kanattan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi destekledikleri listeleri seçtiremediler.

Bakırköy ve Küçükçekmece’de Kılıçdaroğlu yandaşı listeler birbirleri ile yarıştı. Delegelerin rengi aşağı yukarı belli olsa da ilçe başkanlığı seçimlerinde ittifaklar sonucu listeler parçalı çıkabilir.

İL BAŞKANLIĞI ADAYLARI

İl başkanlığı için İmamoğlu kanadında isim konusunda henüz net bir isim yok. Kulislerde her ne kadar Onursal Adıgüzel’in adı geçiyorsa da kendisi bunu yalanlıyor. Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik ismi en çok geçen isim. Genel merkez tarafında ise Mehmet Ali Yüksel ile Selçuk Sarıyar adı kulislerde yayılıyor.



